Президент Кыргызстана отправил правительство в отставку 19.04.2018, 14:19

Решение было принято после вотума недоверия со стороны парламента.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства после вотума недоверия кабинету Сапара Исакова. В коалиции парламентского большинства назвали голосование политическим, сообщает dw.com.

"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 19 апреля, подписал указ "Об отставке правительства Кыргызской Республики", - говорится в заявлении пресс-службы главы государства, опубликованном в четверг, 19 апреля.

Ранее в этот день парламент Кыргызстана выразил недоверие правительству премьер-министра Сапара Исакова. В поддержку соответствующей инициативы проголосовал 101 депутат, еще пять депутатов высказались против.

Инициативу о выражении недоверия правительству выдвинули более 40 из 120 депутатов киргизского парламента, что было достаточно для вынесения данного вопроса на обсуждение. Утром парламентский комитет по конституционному законодательству поддержал инициативу депутатов.

Правительство во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым было назначено в конце августа 2017 года. Во вторник, 17 апреля, парламентская оппозиция признала ежегодный отчет правительства неудовлетворительным. В коалиции парламентского большинства назвали решение о выражении недоверии правительству политическим.