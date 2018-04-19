Додон пожелал Молдове «диктатуры, как в Беларуси» 14 19.04.2018, 14:28

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Игорь Додон

Президент Молдовы «перенимает опыт» Лукашенко.

Президент Молдовы Игорь Додон пожелал своей стране "такой диктатуры, как в Беларуси".

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Лукашенко в среду, сообщает NewsMaker.

"Я бы хотел, чтобы у нас была такая диктатура, как у вас - в сельском хозяйстве, в экономике, в социальной сфере", - обратился Додон к Лукашенко.

Напомним, Лукашенко находится с официальным визитом в Молдове.