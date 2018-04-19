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Посол Сербии отказалась принять ноту протеста МИД Хорватии

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  • 19.04.2018, 15:02
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Между государствами разгорается дипломатический конфликт.

Посол Сербии в Загребе Мира Николич отказалась принять ноту протеста МИД Хорватии из-за инцидента с растоптанным флагом.

Об этом сообщает портал B92.

Хорватия выразила протест, когда парламентская делегация из Загреба отменила оставшуюся часть визита в Белград после того, как депутат-националист Воислав Шешель растоптал хорватский флаг внутри парламента Сербии, а затем выкрикивал оскорбления в члены делегации, назвав их "усташи".

Посол Сербии подчеркнула, что спикер парламента Сербии и премьер Ана Брнабич осудили инцидент.

"Посол Николич также заявила, что президент Сербии Александар Вучич испытал больше неприятностей во время своего последнего визита в Загреб, но не завершил визит досрочно", - говорится в сообщении МИД Сербии.

В сербском внешнеполитическом ведомстве заверили, что никто не заинтересован в прекращении диалога между странами и Сербия привержена идее добрососедских отношений и сотрудничества между Белградом и Загребом.


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