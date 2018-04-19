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Чемпионка мира Марина Арзамасова ждет второго ребенка

  • 19.04.2018, 15:36
Марина Арзамасова

В 2009 году cпортсменка родила дочь.

Чемпионка мира-2015 и чемпионка Европы-2014 в беге на 800 метров 30-летняя белоруска Марина Арзамасова сообщила в своем Инстаграме, что ждет второго ребенка, пишет tut.by.

— В 2018 году готовлюсь к важнейшему старту в жизни. К появлению нашего второго ребеночка. Мы все с нетерпением ждем нашего младшенького Арзамасика, и уже в расширенном составе будем готовиться к Токио-2020. В жизни самое дорогое и ценное — это наша семья, наши дети. А все остальное приложится, — написала бегунья.

В 2009 году Марина Арзамасова родила дочь.

В 2018м году готовлюсь к важнейшему старту в жизни. К появлению нашего второго ребеночка😍😊🤗😁😭❤️🙏🙏 Мы все с нетерпением ждём нашего младшенького Арзамасика и уже в расширенном состове будем готовиться к #Tokyo2020 🙏🙏🙏🤞 В жизни самое дорогое и ценное-это наша семья, наши дети. А все остальное приложится ________________Baby # 2 on is the way🤰🐣🙏❤️#trackandfield #marinaarzamasova #800m #sportgirl #athletics#pregnant #sportpregnancy#nike #Nikerunning #Nikewomen #nikeelite #легкаяатлетика #маринаарзамасова #скоромама#дваждымама#втораябеременность #cute_pregnancy @cute_pregnancy @runningfervor @runningterritory @morningrunofficial @danielanohin @mashutina @nikesportswear @nikewomen

Публикация от Marina Arzamasova (@marinaarzamasova)


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