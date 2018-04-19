Чемпионка мира Марина Арзамасова ждет второго ребенка 19.04.2018, 15:36

Марина Арзамасова

В 2009 году cпортсменка родила дочь.

Чемпионка мира-2015 и чемпионка Европы-2014 в беге на 800 метров 30-летняя белоруска Марина Арзамасова сообщила в своем Инстаграме, что ждет второго ребенка, пишет tut.by.

— В 2018 году готовлюсь к важнейшему старту в жизни. К появлению нашего второго ребеночка. Мы все с нетерпением ждем нашего младшенького Арзамасика, и уже в расширенном составе будем готовиться к Токио-2020. В жизни самое дорогое и ценное — это наша семья, наши дети. А все остальное приложится, — написала бегунья.

В 2009 году Марина Арзамасова родила дочь.