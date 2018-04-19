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США призвали к созданию единого фронта против химического оружия РФ

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  • 19.04.2018, 15:40
Фото: sled.net.ua

В Госдепартаменте заявили, что только у России есть мотивы и средства для проведения химических атак.

США призвали членов Совета Безопасности ООН и другие страны присоединиться к ним в создании единого фронта против использования химического оружия, заявив, что нормализацию его применения допустить нельзя, сообщает «Голос Америки».

«Мы уже четко дали понять, что США согласны с оценками Соединенного Королевства о том, что Россия несет ответственность за применение химического оружия на британской земле – идет ли речь о преднамеренном применении или неспособности задекларировать и обеспечить охрану своих запасов этого нервно-паралитического агента», – говорится в заявлении представителя Госдепартамента Хизер Нойерт.

«Только у правительства России есть мотивы, средства и прецеденты проведения таких атак. Россия разработала тип боевого нервно-паралитического агента, который был использован в Солсбери, и в прошлом осуществляла убийства с санкции государства», – говорится далее в заявлении.

Нойерт добавила, что вместо того чтобы изменить свое вредоносное и деструктивное поведение, российские власти «лишь все отрицают и выдвигают встречные обвинения, чтобы отвлечь внимание от своей ответственности».


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