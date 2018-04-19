В Испании начали продавать еду из сверчков 1 19.04.2018, 16:15

«Шоколадный батончик с инжиром и молотыми кузнечиками» появился на прилавках супермаркета Carrefour.

«Сверчки с дымком, под соусом барбекю», «мучные черви с чесноком и травами», «черви буффало под острым соусом чили», «шоколадный батончик с инжиром и молотыми кузнечиками» — эти новинки появились во вторник на прилавках супермаркета Carrefour в Испании, пишет «Нож».

Французская розничная сеть выпустила линейку из десяти продуктов под собственным брендом. Снэки производят по всей Европе и постепенно пустят в продажу в разных странах. Они богаты белком, витаминами B1, B2 и B3, содержат жирные кислоты омега-3 и омега-6, железо и другие полезные компоненты. Кроме того, их производство экологично: от него на 99 % меньше вредных выбросов по сравнению с мясной промышленностью.

Хотя продукт считается экономичным, пока что он стоит недешево: упаковка 14 г сверчков — семь евро, то есть 500 евро за килограмм. Чуть дешевле энергетические батончики — их продают по два евро.

В редакции El Mundo попробовали новинку. Одни дегустаторы утверждают, что есть сверчков — «всё равно что воздух», другие отмечают «сильный вкус соуса барбекю», третьи сравнивают закуску с чипсами Doritos или семечками. Снэки оставляют долгое послевкусие, которое немногим покажется приятным, подчеркивают те, кто попробовал.

С 1 января этого года по европейским стандартам насекомые относятся к продуктам питания. По прогнозам ООН, к 2050 году, когда на планете нужно будет прокормить 9 миллиардов ртов, людям придется добавить в рацион не слишком аппетитных, но питательных насекомых.