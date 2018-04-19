закрыть
19 апреля 2018, четверг, 16:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Анджей Дуда: Низкий поклон повстанцам Варшавского гетто

  • 19.04.2018, 16:36
Анджей Дуда
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Сегодня - 75 годовщина восстания в Варшавском гетто.

Президент Польши Анджей Дуда отдал дань памяти повстанцам Варшавского гетто. По случаю 75-летия восстания у памятника героям состоялась торжественная церемония, в которой приняли участие представители властей Польши и Израиля, ветераны и выжившие в Холокосте, представители Праведников народов мира и духовенство, сообщает «Радио Польша».

В своем выступлении Анджей Дуда заявил, что ровно 75 лет назад евреи пошли в безнадежный бой, чтобы защитить свое достоинство.

«Низкий поклон их мужеству, храбрости, решимости и отваге. Они погибли в борьбе за свои достоинство и свободу, но также и за Польшу, потому что были польскими гражданами», - подчеркнул президент.

На рассвете 19 апреля 1943 года немногие оставшиеся евреи Варшавского гетто напали на нацистов, которые начали окончательную квартала.

В течение месяца несколько сотен еврейских бойцов давали отпор нескольким тысячам немецких солдат, которые пользовались поддержкой полиции, а также танками и бронемашинами. Восстание закончилось 16 мая, сразу после него нацисты уничтожили большую часть Варшавского гетто.


популярное за неделю

Мнение

Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом Дмитрий Гудков
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию Дмитрий Бондаренко
Мировой жандарм возвращается
Мировой жандарм возвращается Николай Статкевич
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель