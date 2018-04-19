Анджей Дуда: Низкий поклон повстанцам Варшавского гетто 19.04.2018, 16:36

Анджей Дуда

Фото: Sean Gallup/Getty Images

Сегодня - 75 годовщина восстания в Варшавском гетто.

Президент Польши Анджей Дуда отдал дань памяти повстанцам Варшавского гетто. По случаю 75-летия восстания у памятника героям состоялась торжественная церемония, в которой приняли участие представители властей Польши и Израиля, ветераны и выжившие в Холокосте, представители Праведников народов мира и духовенство, сообщает «Радио Польша».

В своем выступлении Анджей Дуда заявил, что ровно 75 лет назад евреи пошли в безнадежный бой, чтобы защитить свое достоинство.

«Низкий поклон их мужеству, храбрости, решимости и отваге. Они погибли в борьбе за свои достоинство и свободу, но также и за Польшу, потому что были польскими гражданами», - подчеркнул президент.

На рассвете 19 апреля 1943 года немногие оставшиеся евреи Варшавского гетто напали на нацистов, которые начали окончательную квартала.

В течение месяца несколько сотен еврейских бойцов давали отпор нескольким тысячам немецких солдат, которые пользовались поддержкой полиции, а также танками и бронемашинами. Восстание закончилось 16 мая, сразу после него нацисты уничтожили большую часть Варшавского гетто.