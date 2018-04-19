Максим Гацак: Пропагандистская хевра наработала не на одно уголовное дело 19.04.2018, 16:46

ГосСМИ должны нести ответственность за свои публикации.

Об этом написал в «Фейсбуке» редактор сайта krynica.info Максим Гацак:

- Власти любят повторять, что новые поправки в законы для СМИ направлены на то, чтобы все медиа несли одинаковую ответственность за свои публикации. Об этом ранее высказывался Карлюкевич, сегодня говорил Кобяков.

Но что-то я не помню, чтобы какую-то ответственность несли «СБ», БТ, ОНТ, СТВ, БелТА и другая пропагандистская хевра. Хотя только за прошлый год у них публикаций и сюжетов накопилось на не одно уголовное дело.