«Тунеядцы» снова на авансцене Михаил Пастухов

19.04.2018, 16:45

Михаил Пастухов

И это лишь вершина айсберга.

После неудачного старта декрета № 3 власти ослабили давление на «тунеядцев», дав им время для раздумий. Но с 5 апреля началось новое наступление.

Ход постановлением

Во исполнение декрета № 1 от 25 января 2018 г. правительство наконец-то установило список услуг, за которые «тунеядцы» будут платить по полной стоимости. К таким услугам отнесены пока жилищно-коммунальные услуги и плата за пользование жилыми помещениями.

По расчетам министерства жилищно-коммунального хозяйства, сейчас мы оплачиваем около 80% расходов за электроэнергию и 20% за обогрев помещений. О полной оплате услуг ЖКХ, по словам вице-премьера Анатолия Калинина, можно будет говорить не ранее 2025 г. Так что у жилищно-коммунальных служб резерв для повышения жировок сохраняется на долгие годы.

Теперь главной задачей властей является составление базы данных на всех граждан, как занятых, так и не занятых общественно полезным трудом. Ответственным назначено Министерство труда и социальной защиты.

В помощь ему придается Министерство связи и информатизации. Местным исполнительным органам поручается до 30 ноября 2018 г. «провести необходимые организационно-технические мероприятия для получения доступа к базе данных посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы» (согласно тому же декрету № 1, это предполагается сделать без письменного согласия граждан, что является незаконным вторжением в их личную жизнь).

Еще одним постановлением № 240 от 31 марта 2018 г. cовет министров утвердил примерное положение о постояннодействующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения. На местах должны быть созданы специальные комиссии, которые составят списки «тунеядцев» и направят их в организации ЖКХ. Эти комиссии могут освобождать некоторых владельцев жилых помещений от оплаты услуг «...в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации». Они же могут направлять асоциальных лиц в лечебно-трудовой профилакторий.

Сколько их?

Начальник управления занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун отметил, что под действие декрета № 1 может попасть приблизительно 250 тысяч человек.

В постановлении правительства определены категории трудоспособных граждан, не занятых в экономике, которые не будут считаться «тунеядцами». Это — инвалиды; матери, воспитывающие детей до 7 лет, ребенка-инвалида до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей; пенсионеры; официально зарегистрированные безработные; лица, отбывающие уголовные наказания, находящиеся на принудительном лечении и др. Согласно постановлению, лица, потерявшие работу, не будут считаться «тунеядцами» в течение трех месяцев, а если они потеряли работу «по важным причинам», — в течение шести месяцев.

Как известно, уровень зарегистрированных безработных в Беларуси, на зависть европейским странам, уменьшается и приближается к нулю (на 1 января 2018 г. на учете в органах занятости состояло 22,9 тыс. человек, что составляет 0,5% от занятого в белорусской экономике населения).

Правда, уровень реальной безработицы, по подсчетам независимых экономистов, достигает не менее 300 тысяч человек. При этом из года в год увеличивается число белорусов, выезжающих на заработки за границу. Независимые эксперты говорят примерно о 1,5 млн граждан Беларуси, которые получают заработок за рубежом (из них около 1 млн — в России).

По действующему законодательству, эти работники могут быть зачислены в категорию «тунеядцев». Как, впрочем, и тысячи молодых людей, уехавших на учебу в европейские вузы. Армия тунеядцев может и будет пополняться за счет высвобождения рабочей силы в результате продолжающегося сокращения производства, банкротств предприятий и различных фирм. Особенно заметно уменьшается число работников в строительстве, промышленности, торговле, сельском хозяйстве.

Беларусь на наших глазах превращается в страну «тунеядцев». Нужен ли нам такой имидж? Захотят ли потенциальные «тунеядцы» оставаться в стране, где власти заставляют работать за гроши, в то время как в других странах предлагают заработки в десятки раз выше?

Тунеядцы тоже люди

С юридической точки зрения такое отношение властей к своим гражданам неприемлемое. Ведь по Конституции человек, его права и свободы объявляются высшей ценностью государства и общества (ст.2). Государство несет ответственность за создание условий для свободного и достойного развития личности. На государство возлагается также обязанность обеспечить граждан работой «...в соответствии с призванием, способностями, образованием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей...» (ст.41). При этом принудительный труд не допускается. Что касается финансирования государственных расходов путем уплаты налогов и прочих сборов, то в отношении граждан такая обязанность возлагается лишь «на основаниях и в порядке установленных законом» (ст. 56 Конституции).

На позициях защиты прав трудящихся стоит и Международная организация труда (МОТ). В своих конвенциях она нацеливает государства на обеспечение всем нуждающимся права на труд и на создание благоприятных условий труда, включая и выплату справедливой зарплаты для самого работника и членов его семьи.

Применительно к нашему случаю должна применяться Конвенция № 168 от 21 июня 1988 г. «О содействии занятости и защите от безработицы». Она содержит целый комплекс мер, которые рекомендуются государствам-членам. Среди них — разработка специальных программ, способствующих созданию дополнительных рабочих мест и содействию в вопросах занятости.

Однако белорусские власти для занятости населения используют специфические меры. Основные из них — установление всех временно неработающих и их трудоустройство любым путем. Вопросы профессиональной подготовки, условий труда и заработной платы относятся на второй план. Главное — заставить людей работать и делать отчисления в казну. Если трудоспособный гражданин не пожелает работать, то с него предполагается, как говорят, содрать три шкуры.

Уже сейчас можно прогнозировать, что многие трудоспособные граждане начнут уезжать из страны, ослабляя ее потенциал. Развитие Беларуси еще в большей степени замедлится. Работать в экономике будет просто некому. Полагаю, что надо еще раз все взвесить и обдумать, прежде чем применять декрет № 1. Может быть, стоит на правительственном уровне провести консультации с профсоюзами, экономистами, финансистами, юристами и наметить программу реформирования нашей экономики?

Проблема с «тунеядцами» — лишь вершина айсберга. Добиться чего-то от этой прослойки белорусского общества не получится. В свою очередь, эта проблема повлечет за собой десятки других проблем, которые усилят социальное недовольство и негативно скажутся на имидже страны.

Михаил Пастухов, «Свободные Новости»