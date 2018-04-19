закрыть
19 апреля 2018, четверг, 17:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Новым президентом Кубы стал Мигель Диас-Канель

  • 19.04.2018, 16:56
Мигель Диас-Канель
Фото: Alejandro Ernesto / Reuters

Рауль Кастро покинул пост руководителя страны.

Национальная ассамблея Кубы выбрала главой государственного совета Мигеля Диаса-Канеля, который до этого был первым зампредседателя совета. Об этом сообщает Associated Press.

Национальная Ассамблея Кубы одобрила кандидатуру 57-летнего Диаса-Канеля, который сменит на посту руководителя страны Рауля Кастро, которому 86 лет.

86-летний Рауль Кастро, родной брат покойного лидера кубинской революции, с 2008 года занимавший высшую государственную должность на Кубе, остается главой Компартии Кубы – как минимум до ее следующего съезда, намеченного на 2021 год. Скорее всего, он по-прежнему будет контролировать армию – в том числе и через Политбюро ЦК партии, треть которого составляют военные.

Мигель Диас-Канель до того, как стать вице-председателем госсовета, занимал должность министра высшего образования и отвечал, в том числе за укрепление социалистической идеологии в университетах. Сам он по образованию инженер; после службы в армии начал карьеру в Союзе молодых коммунистов и к 1993 году стал вторым секретарем организации.

С 1994-го по 2003 год Диас-Канель был первым секретарем компартии в провинции Вилья-Клара — фактически, политическим руководителем региона. Как пишет The Guardian, в те годы он был известен в том числе благодаря неофициальному имиджу: он носил длинные волосы и простую одежды, ездил на велосипеде. Рамон Сильверио, основатель культурного центра для ЛГБТ в Санта-Кларе El Mejunje, рассказал NBC News, что в годы, когда гомосексуальность преследовалась на Кубе, Диас-Канель помог сохранить культурный центр и даже ходил туда с детьми на спектакли.

Другой знакомый Диаса-Канеля — известный кубинский диссидент и журналист Гильермо Фариньяс — говорит, что в детстве знал того как «смелого, импульсивного, агрессивного, смелого и безрассудного» человека и «настоящего друга». Их отношения испортились в 1980-е, когда Фариньяса и других студентов-психологов собрались отчислить из университета за интерес к работам Зигмунда Фрейда — тогда Диас-Канель, по словам диссидента, поддержал их исключение.

В годы работы в провинции, пишет CNN, Диас-Канель получил от подчиненных прозвище «День и ночь», поскольку в любой момент мог нагрянуть с неожиданной проверкой.

Диаса-Канеля описывают как политика, избегающего конфликтов и исполняющего указания начальства, а также как надежного преемника Рауля Кастро. Он практически не делает публичных высказываний; в 2017 году в интернете появилось видео с закрытой встречи членов компартии, на которой Диас-Камель, в соответствии с официальной риторикой, раскритиковал диссидентов и независимых журналистов, обвинил западные посольства в поддержке подрывной деятельности, а попытки администрации Обамы восстановить отношения с Кубой объяснил желанием «разрушить революцию». В то же время, отмечает The Guardian, Диас-Канель выступал в защиту ученых и блогеров, которых критиковали сторонники властей.

Большинство экспертов и жителей Кубы, опрошенных западными СМИ, сходятся во мнении, что от нового главы Кубы не стоит ждать быстрых реформ — ожидается, что ключевые решения в ближайшие годы останутся за Раулем Кастро. Судить о нем, по мнению бывшего аналитика МВД Кубы Артуро Лопеса-Леви, будут по ситуации в экономике — в том числе потому, что, в отличие от братьев Кастро, за ним нет славы революционера, пишет NBC News.

Сейчас экономика Кубы, построенная по плановому принципу и подчиненная государству, находится в тяжелом положении — как пишет Bloomberg, это связано с падением цен на никель и сахар, ущербом от урагана «Ирма», а также с тяжелейшим экономическим кризисом в Венесуэле, которая поставляет на остров нефть.

Средняя зарплата на Кубе — 31 доллар США. Как пишет The New York Times, одним из главных вызовов для Диаса Канеля станет отмена двухвалютной системы. На острове ходят как обычные песо, так и конвертируемые: их используют приезжающие на остров туристы, в них ведут расчеты при международной торговле. Конвертируемый песо привязан к доллару и официально равен обычному песо, но фактически стоит в 25 раз дороже: из-за этого, как пишет Bloomberg, ценовая система внутри страны «парализована». Переход на единую валюту, как ожидается, вызовет инфляцию и может ударить по государственным компаниям. Рауль Кастро высказывался за реформу с начала своего правления; в декабре 2017 года он заявил, что ее «больше нельзя откладывать».


популярное за неделю

Мнение

Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом Дмитрий Гудков
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию Дмитрий Бондаренко
Мировой жандарм возвращается
Мировой жандарм возвращается Николай Статкевич
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель