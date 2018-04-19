Новым президентом Кубы стал Мигель Диас-Канель 19.04.2018, 16:56

Мигель Диас-Канель

Фото: Alejandro Ernesto / Reuters

Рауль Кастро покинул пост руководителя страны.

Национальная ассамблея Кубы выбрала главой государственного совета Мигеля Диаса-Канеля, который до этого был первым зампредседателя совета. Об этом сообщает Associated Press.

Национальная Ассамблея Кубы одобрила кандидатуру 57-летнего Диаса-Канеля, который сменит на посту руководителя страны Рауля Кастро, которому 86 лет.

86-летний Рауль Кастро, родной брат покойного лидера кубинской революции, с 2008 года занимавший высшую государственную должность на Кубе, остается главой Компартии Кубы – как минимум до ее следующего съезда, намеченного на 2021 год. Скорее всего, он по-прежнему будет контролировать армию – в том числе и через Политбюро ЦК партии, треть которого составляют военные.

Мигель Диас-Канель до того, как стать вице-председателем госсовета, занимал должность министра высшего образования и отвечал, в том числе за укрепление социалистической идеологии в университетах. Сам он по образованию инженер; после службы в армии начал карьеру в Союзе молодых коммунистов и к 1993 году стал вторым секретарем организации.

С 1994-го по 2003 год Диас-Канель был первым секретарем компартии в провинции Вилья-Клара — фактически, политическим руководителем региона. Как пишет The Guardian, в те годы он был известен в том числе благодаря неофициальному имиджу: он носил длинные волосы и простую одежды, ездил на велосипеде. Рамон Сильверио, основатель культурного центра для ЛГБТ в Санта-Кларе El Mejunje, рассказал NBC News, что в годы, когда гомосексуальность преследовалась на Кубе, Диас-Канель помог сохранить культурный центр и даже ходил туда с детьми на спектакли.

Другой знакомый Диаса-Канеля — известный кубинский диссидент и журналист Гильермо Фариньяс — говорит, что в детстве знал того как «смелого, импульсивного, агрессивного, смелого и безрассудного» человека и «настоящего друга». Их отношения испортились в 1980-е, когда Фариньяса и других студентов-психологов собрались отчислить из университета за интерес к работам Зигмунда Фрейда — тогда Диас-Канель, по словам диссидента, поддержал их исключение.

В годы работы в провинции, пишет CNN, Диас-Канель получил от подчиненных прозвище «День и ночь», поскольку в любой момент мог нагрянуть с неожиданной проверкой.

Диаса-Канеля описывают как политика, избегающего конфликтов и исполняющего указания начальства, а также как надежного преемника Рауля Кастро. Он практически не делает публичных высказываний; в 2017 году в интернете появилось видео с закрытой встречи членов компартии, на которой Диас-Камель, в соответствии с официальной риторикой, раскритиковал диссидентов и независимых журналистов, обвинил западные посольства в поддержке подрывной деятельности, а попытки администрации Обамы восстановить отношения с Кубой объяснил желанием «разрушить революцию». В то же время, отмечает The Guardian, Диас-Канель выступал в защиту ученых и блогеров, которых критиковали сторонники властей.

Большинство экспертов и жителей Кубы, опрошенных западными СМИ, сходятся во мнении, что от нового главы Кубы не стоит ждать быстрых реформ — ожидается, что ключевые решения в ближайшие годы останутся за Раулем Кастро. Судить о нем, по мнению бывшего аналитика МВД Кубы Артуро Лопеса-Леви, будут по ситуации в экономике — в том числе потому, что, в отличие от братьев Кастро, за ним нет славы революционера, пишет NBC News.

Сейчас экономика Кубы, построенная по плановому принципу и подчиненная государству, находится в тяжелом положении — как пишет Bloomberg, это связано с падением цен на никель и сахар, ущербом от урагана «Ирма», а также с тяжелейшим экономическим кризисом в Венесуэле, которая поставляет на остров нефть.

Средняя зарплата на Кубе — 31 доллар США. Как пишет The New York Times, одним из главных вызовов для Диаса Канеля станет отмена двухвалютной системы. На острове ходят как обычные песо, так и конвертируемые: их используют приезжающие на остров туристы, в них ведут расчеты при международной торговле. Конвертируемый песо привязан к доллару и официально равен обычному песо, но фактически стоит в 25 раз дороже: из-за этого, как пишет Bloomberg, ценовая система внутри страны «парализована». Переход на единую валюту, как ожидается, вызовет инфляцию и может ударить по государственным компаниям. Рауль Кастро высказывался за реформу с начала своего правления; в декабре 2017 года он заявил, что ее «больше нельзя откладывать».