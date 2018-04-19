Встреча Лукашенко и Додона: стороны обменялись неправдивой информацией 19.04.2018, 17:11

Фото: dodon.md

Кому верить или не верить никому?

18 апреля начался визит Лукашенко в Кишинев. Накануне и во время него белорусская и молдавская стороны оперировали цифрами об экономическом сотрудничестве двух государств. Главное внимание, естественно, было уделено товарообороту.

Но странное дело: цифры несколько раз разошлись. Начнем с того, что накануне визита государственное информационное агентство БелТА со ссылкой на МИД опубликовало эти данные, говорящие о том, что товарооборот между Беларусью и Молдовой за последние

Эти данные также подтверждаются цифрами, опубликованными на сайте посольства Беларуси в Молдове.

Udf.by отследил, как дальше менялась информация об экономическом сотрудничестве в зависимости от того, кто ее озвучивал.

Версия пресс-службы Игоря Додона: товарооборот вырос на 10%

По итогам встречи на сайте президента Молдовы появилась информация следующего содержания:

«Была также отмечена положительная динамика роста товарооборота между нашими странами. В 2017 году оборот составил почти 225 млн. долларов США, что почти на 10% (20 млн. долларов) больше, чем в 2016 году».

Далее эта информация была повторена местными СМИ, например? газетой «Комсомольская правда в Молдове».

Можно допустить, что статистика государственных органов Молдовы отличается от белорусских. Но все равно выглядит странным, что у одной стороны товарооборот сокращается за год на $ 6 млн, а у другой вырастает $ 20 млн. Сама собой напрашивается догадка, что команда Игоря Додона, который был избран президентом всего в 2016 году, пытается приукрасить действительность.

Версия Михаила Русого: белорусский экспорт в Молдову растет

Но как объяснить данные, озвученные в Кишиневе белорусским вице-премьером? По отечественному экспорту в Молдову два года подряд наблюдается положительная динамика, сказал Михаил Русый. По его словам, в позапрошлом году прирост был на 20%, в прошлом – на 13%.

Но эта информация опровергает данные посольства Беларуси в Молдове. Оно говорит, что на самом деле в 2016 году отечественный экспорт не прирос на 20%, а снизился на 0,7%!

К сожалению, данных за 2017 год там пока нет. Откуда Михаил Русый брал статистику – непонятно.

Версия государственных СМИ: товарооборот сократился

А вот белорусские госСМИ продолжают пользоваться официальными данными МИД. Нескольких их цитат.

Телеканал ОНТ: «Несмотря на то, что товарооборот между государствами в последние годы снижается, перспективы вернуться к прежним цифрам есть».

Телеканал СТВ: «При небольшом падении товарооборота белорусский экспорт все же растет. Причем наши отношения уже давно переросли схему «купи-продай»: в земледелии – обмен технологиями, в промышленности – кооперация».

Газета «Советская Белоруссия»: «В минувшем году товарооборот между Беларусью и Молдовой составил $ 220,5 млн и по сравнению с 2016-м сократился на 3%».

Экономист: «Здесь присутствует политика»

Так кому верить? Экономист Лев Марголин сказал в комментарии:

«Объяснить, почему существуют такие расхождения в данных, весьма сложно. Эти вопросы нужно задавать тем, кто озвучивал данные, выяснять, откуда они ее черпали. Я бы все-таки пользовался ранее опубликованной официальной статистикой, хоть не всегда ей доверяю. В данном случае она, наверное, более весома.

Во всем остальном присутствует политика. Конечно, во время визита хочется показать важность отношений между странами и их развитие. Иначе у обывателя может возникнуть вопрос, а чего ехать в Молдову, если экономическое сотрудничество у нас на невысоком уровне».

Добавим, что предыдущий визит в Молдову Лукашенко нанес в 2014 году. Именно после него, как показывает статистика, товарооборот между странами начал стремительно падать.