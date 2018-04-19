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Видеофакт: Активист выкидывает портрет Саргсяна в полицейском участке Еревана

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  • 19.04.2018, 17:37
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Смелые действия задерженного активиста.

На видеокадры попала реакция одного из задержанных активистов в одном из полицейских участков Еревана.

Протестующий выкинул в окно портрет премьер-министра Армении Сержа Саргсяна.

Напомним, в Армении продолжаются акции протеста, которые идут по всей стране.

На митинге 17 апреля лидер протестов Никол Пашинян заявил о начале "бархатной" революции и блокировал вместе с соратниками большинство зданий в центре города, в которых располагаются государственные ведомства, в том числе Центральный банк, Генпрокуратура и ряд министерств.

В среду Пашинян и его соратники дважды подходили к резиденции премьер-министра Армении на проспекте Баграмяна, а также проводили мирное шествие по улицам столицы, агитируя студенчество присоединиться к акциям. Полиция подвергала приводу активистов, большинство из которых позже были отпущены за исключением двоих, которых задержали.


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