закрыть
19 апреля 2018, четверг, 20:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Профсоюз РЭП: МТЗ не доплачивает работникам за опасные условия труда

3
  • 19.04.2018, 17:27
  • 1,229

До сих пор ежегодно на производстве гибнут люди.

Аппаратчица очистных сооружений МТЗ Наталья Писарева получила за март зарплату 430 рублей. Коллеги по бригаде получают зарплату в два раза выше. «Уйти в никуда я не могу: с таким набором болезней меня никуда не возьмут, а у меня на иждивении находится несовершеннолетний ребенок», - говорит Наталья Писарева в комментарии praca-by.info.

О давлении администрации МТЗ на аппаратчицу третьего разряда Писареву СМИ уже писали. С тех пор давление на женщину только возросло.

Неравномерное распределение обязанностей вынудило Наталью Писареву обратиться к руководству с просьбой выйти из бригады. С нового года женщине занижают коэффициент трудового участия до 0,5, что автоматически уменьшает ее зарплату на 50%.

– Меня не устраивает оплата труда в бригаде, поэтому обратилась с заявлением к руководству цеха с просьбой о выходе из бригады и начислении мне зарплаты отдельно на общих основаниях. И получила отказ, - рассказывает женщина.

– По заявлению работницы ее обязаны исключить из состава бригады и начислять ей зарплату на общих основаниях по контракту. Бригадный подряд остался от Советского Союза, и никто не обязан находиться там, - комментирует ситуацию юрист профсоюза РЭП Юрий Беляков.

Для выполнения трудовых обязанностей женщине приходится постоянно взбираться по лестнице на высоту в 1,7 метра, рискуя собственным здоровьем и жизнью; при этом руководство цеха не признает факта работы на высоте.

– Посмотрите на фотографию: у меня рост 1 метр 64 сантиметра, лестница немного выше меня, а руководство указывает высоту в 1,3 метра.

Наталья Писарева - одинокая мать, на иждивении которой находится несовершеннолетний ребенок. Администрация предприятия не имеет права ее уволить.

- Зная, что у меня проблемы с ногами, меня заставляют в одиночку мыть осветитель, бассейн, территорию, которая закреплена за всей бригадой (5 человек). Только за май 2017 года мне вынесли 4 выговора за то, что не выполнила одна объем работ (хотя по закону мы обязаны работать вдвоем). И тем не менее каждый месяц меня ставят перед выбором: или ты лезешь на высоту, а если свалишься, тогда виновата будешь сама (ведь врачи запретили работать на высоте), либо не лезешь и получаешь очередной выговор. Начальство говорит, что у меня нет освобождения; конечно нет – высота-то не указана! Но от этого высота не становится меньше. На следующей неделе снова поставят перед выбором, - возмущается Наталья Писарева.

Сама женщина уволиться не может по объективным причинам:

– Уйти в никуда я не имею права. У меня на иждивении несовершеннолетний ребенок 14 лет, а с таким букетом болезней меня никто на работу не возьмет. За последние два года я стала на учет у терапевта, кардиолога, а сейчас еще добавились ревматолог и ортопед, - едва сдерживает слезы женщина.

Чего добивается женщина от руководства МТЗ?

– Свое здоровье я потеряла на очистных сооружениях: пускай мне либо оплатят лечение, либо найдут работу, соответствующую моему здоровью. Здоровье я потеряла «благодаря» Барауле (мастер Павел Барауля. – авт.): год назад я перенесла четыре гипертонических криза, у меня проблемы с ногами и руками. В прошлом году пережила операцию и три с половиной месяца просидела на больничном. А сейчас меня просто собираются вышвырнуть, - рассказывает Наталья Писарева.

Проблему надо решать, пока не поздно

Профсоюз РЭП оказывает юридическую и информационную помощь Наталье Писаревой с середины прошлого года. Юрист Юрий Беляков подготовил ряд заявлений, в том числе на имя генерального директора МТЗ.

– Из-за высокого уровня производственного травматизма на МТЗ, БелАЗе, «Беларуськалии» еще в 2004 году Лукашенко подписал директиву №1 о предотвращении производственного травматизма. К сожалению, до сих пор ежегодно на производстве гибнут люди, в том числе и на МТЗ. Администрация МТЗ не хочет доплачивать работникам за опасные условия труда, которые могут обернуться трагедией, - комментирует ситуацию Юрий Беляков.

Юрист говорит, что выполнение работ в одиночку, на высоте при существующих медицинских противопоказаниях является нарушением безопасности труда:

– МТЗ работает по коллективно-бригадному подряду, при котором бригадир вместе с мастером распределяют зарплату. Существует так называемый коэффициент трудового участия; Наталье Писаревой постоянно ставят коэффициент 0,5, хотя она выполняет такой же объем работ, как и все остальные – ни больше, ни меньше. Такая система позволяет на законных основаниях забирать у рабочих деньги. На МТЗ зарплата начинается от 600 рублей и доходит до тысячи, а женщина получает наполовину меньше. Поэтому Наталья и написала заявление о выходе из бригады, чтобы отстоять свои права. Аналогичную ситуацию удалось разрешить в 91-м цехе МСП на МТЗ, где у транспортировщиков (вспомогательных рабочих) зарплата была выше, чем у основных – маляров. А вот отстоять права Натальи пока не удается.

– Женщину уволить не могут, так создают невыносимые условия труда, чтобы уволилась сама, - считает юрист.

Но профсоюз РЭП не намерен сдаваться:

- Раз гендиректор не реагирует на вопиющие нарушения техники безопасности, будем обращаться в Министерство промышленности, в совет министров и администрацию Лукашенко. Проблему надо решать, пока не произошел очередной несчастный случай на производстве, которых на МТЗ и так немало, - рассказал о стратегии защиты прав работницы Юрий Беляков.


популярное за неделю

Мнение

Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом
Дикарь с дубиной гоняется за звездолетом Дмитрий Гудков
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию
Белорусский киберкомандующий должен уйти на пенсию Дмитрий Бондаренко
Мировой жандарм возвращается
Мировой жандарм возвращается Николай Статкевич
Трамп не Обама
Трамп не Обама Евгений Афнагель