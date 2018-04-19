Профсоюз РЭП: МТЗ не доплачивает работникам за опасные условия труда 3 19.04.2018, 17:27

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До сих пор ежегодно на производстве гибнут люди.

Аппаратчица очистных сооружений МТЗ Наталья Писарева получила за март зарплату 430 рублей. Коллеги по бригаде получают зарплату в два раза выше. «Уйти в никуда я не могу: с таким набором болезней меня никуда не возьмут, а у меня на иждивении находится несовершеннолетний ребенок», - говорит Наталья Писарева в комментарии praca-by.info.

О давлении администрации МТЗ на аппаратчицу третьего разряда Писареву СМИ уже писали. С тех пор давление на женщину только возросло.

Неравномерное распределение обязанностей вынудило Наталью Писареву обратиться к руководству с просьбой выйти из бригады. С нового года женщине занижают коэффициент трудового участия до 0,5, что автоматически уменьшает ее зарплату на 50%.

– Меня не устраивает оплата труда в бригаде, поэтому обратилась с заявлением к руководству цеха с просьбой о выходе из бригады и начислении мне зарплаты отдельно на общих основаниях. И получила отказ, - рассказывает женщина.

– По заявлению работницы ее обязаны исключить из состава бригады и начислять ей зарплату на общих основаниях по контракту. Бригадный подряд остался от Советского Союза, и никто не обязан находиться там, - комментирует ситуацию юрист профсоюза РЭП Юрий Беляков.

Для выполнения трудовых обязанностей женщине приходится постоянно взбираться по лестнице на высоту в 1,7 метра, рискуя собственным здоровьем и жизнью; при этом руководство цеха не признает факта работы на высоте.

– Посмотрите на фотографию: у меня рост 1 метр 64 сантиметра, лестница немного выше меня, а руководство указывает высоту в 1,3 метра.

Наталья Писарева - одинокая мать, на иждивении которой находится несовершеннолетний ребенок. Администрация предприятия не имеет права ее уволить.

- Зная, что у меня проблемы с ногами, меня заставляют в одиночку мыть осветитель, бассейн, территорию, которая закреплена за всей бригадой (5 человек). Только за май 2017 года мне вынесли 4 выговора за то, что не выполнила одна объем работ (хотя по закону мы обязаны работать вдвоем). И тем не менее каждый месяц меня ставят перед выбором: или ты лезешь на высоту, а если свалишься, тогда виновата будешь сама (ведь врачи запретили работать на высоте), либо не лезешь и получаешь очередной выговор. Начальство говорит, что у меня нет освобождения; конечно нет – высота-то не указана! Но от этого высота не становится меньше. На следующей неделе снова поставят перед выбором, - возмущается Наталья Писарева.

Сама женщина уволиться не может по объективным причинам:

– Уйти в никуда я не имею права. У меня на иждивении несовершеннолетний ребенок 14 лет, а с таким букетом болезней меня никто на работу не возьмет. За последние два года я стала на учет у терапевта, кардиолога, а сейчас еще добавились ревматолог и ортопед, - едва сдерживает слезы женщина.

Чего добивается женщина от руководства МТЗ?

– Свое здоровье я потеряла на очистных сооружениях: пускай мне либо оплатят лечение, либо найдут работу, соответствующую моему здоровью. Здоровье я потеряла «благодаря» Барауле (мастер Павел Барауля. – авт.): год назад я перенесла четыре гипертонических криза, у меня проблемы с ногами и руками. В прошлом году пережила операцию и три с половиной месяца просидела на больничном. А сейчас меня просто собираются вышвырнуть, - рассказывает Наталья Писарева.

Проблему надо решать, пока не поздно

Профсоюз РЭП оказывает юридическую и информационную помощь Наталье Писаревой с середины прошлого года. Юрист Юрий Беляков подготовил ряд заявлений, в том числе на имя генерального директора МТЗ.

– Из-за высокого уровня производственного травматизма на МТЗ, БелАЗе, «Беларуськалии» еще в 2004 году Лукашенко подписал директиву №1 о предотвращении производственного травматизма. К сожалению, до сих пор ежегодно на производстве гибнут люди, в том числе и на МТЗ. Администрация МТЗ не хочет доплачивать работникам за опасные условия труда, которые могут обернуться трагедией, - комментирует ситуацию Юрий Беляков.

Юрист говорит, что выполнение работ в одиночку, на высоте при существующих медицинских противопоказаниях является нарушением безопасности труда:

– МТЗ работает по коллективно-бригадному подряду, при котором бригадир вместе с мастером распределяют зарплату. Существует так называемый коэффициент трудового участия; Наталье Писаревой постоянно ставят коэффициент 0,5, хотя она выполняет такой же объем работ, как и все остальные – ни больше, ни меньше. Такая система позволяет на законных основаниях забирать у рабочих деньги. На МТЗ зарплата начинается от 600 рублей и доходит до тысячи, а женщина получает наполовину меньше. Поэтому Наталья и написала заявление о выходе из бригады, чтобы отстоять свои права. Аналогичную ситуацию удалось разрешить в 91-м цехе МСП на МТЗ, где у транспортировщиков (вспомогательных рабочих) зарплата была выше, чем у основных – маляров. А вот отстоять права Натальи пока не удается.

– Женщину уволить не могут, так создают невыносимые условия труда, чтобы уволилась сама, - считает юрист.

Но профсоюз РЭП не намерен сдаваться:

- Раз гендиректор не реагирует на вопиющие нарушения техники безопасности, будем обращаться в Министерство промышленности, в совет министров и администрацию Лукашенко. Проблему надо решать, пока не произошел очередной несчастный случай на производстве, которых на МТЗ и так немало, - рассказал о стратегии защиты прав работницы Юрий Беляков.