ФК «Минск» будет сотрудничать с итальянскими клубами Серии А 2 19.04.2018, 18:05

«Горожане» объявили о сотрудничестве с «Кальяри» и «Аталантой».

На прошлой неделе руководство «Минска» в лице Игоря Шлойдо и Ирины Потапенко побывало с визитом в Италии и достигло договоренности о сотрудничестве с двумя клубами Cерии А «Кальяри» и «Аталантой», передает footbik.by.

Подводя итоги визита в Кальяри Игорь Шлойдо выступил с предложением задействовать перспективных, но не проходящих в основу главной команды, итальянских молодых футболистов в белорусском чемпионате в составе горожан, с возможностью дальнейшего участия в еврокубках.

Ожидается, что сотрудничество будет основываться на обмене командами на юношеские турниры и заимствование тренерского опыта.

Фото: footbik.by