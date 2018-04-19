Порошенко: Основание Москвы – это очень опрометчивый шаг киевских князей

Порошенко: Основание Москвы – это очень опрометчивый шаг киевских князей3
- 19.04.2018, 18:08
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Об этом президент Украины заявил в ходе обсуждения создания автокефалии поместной церкви в стране.
Во время выступления в Веоховной Раде, где обсуждалось обращение о создании автокефалии поместной церкви в Украине, президент Петр Порошенко заявил, что древнерусские князья «опрометчиво основали Москву», пишет glavred.info.
«Этот долгожданный томос станет не только торжеством православия, но и актом восстановления глубокой исторической справедливости. Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. Уже потом мы поделились этим с залесьем, где давние киевские князья очень опрометчиво основали Москву», — заявил Порошенко.