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В Беларуси подорожает обучение на водительские права

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  • 19.04.2018, 18:18
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Минтранс решил вмешаться в работу автошкол.

Автошколы будут обязаны держать в собственности не менее 50% учебных автомобилей. Постановление совета министров об этом вынесено на общественное обсуждение, которое продлится до 23 апреля. Разработчик документа — Министерство транспорта, передает euroradio.by.

"В первую очередь от этих изменений пострадают клиенты"

Нововведение заявляется с исключительно чистой и светлой целью — повысить ответственность юридических лиц, осуществляющих подготовку водителей. Но вместе с ответственностью (и необходимостью покупать дополнительные авто и расходами по поддержанию автопарка) повысятся и цены учебных курсов. Если, конечно, автошколы не найдут способ обойти поправку:

"В первую очередь от этих изменений пострадают клиенты, — рассказывает Дмитрий, директор одной из частных минских авташкол.— В чем смысл этой поправки и 50% для автошкол? С одной стороны, это может быть для того, чтобы обезопасить учащихся. Например, если школа банкротится и на ней есть какие-то автомобили, они продаются с молотка, и учащиеся доучиваются или автошкола рассчитывается с клиентами. Это возможная подушка безопасности.

Но что запретит автошколе купить какую-нибудь рухлядь, чтобы она просто считалась, для галочки? И они будут в шоколаде! Но обучение будут проходить на машинах, которые на ладан дышат. Снова пострадают в первую очередь ученики".

"Найму водителя на свой автомобиль. Он будет его "резать" вдоль и поперек"

Изменения могут выбить с рынка малые автошколы, у которых нет своего большого автопарка и нет средств, чтобы содержать его. Большая часть их учебных автомобилей принадлежит инструкторам.

"Если машина принадлежит индивидуальному предпринимателю, он трудоустроен в автошколе, за него она платят налоги. Он содержит свой автомобиль в чистоте и порядке. Ему выгодно хорошо относится к своему автомобилю, — продолжает Дмитрий. — Автошколе выгоднее, когда инструктор сам следит за своей машиной. Потому что если создавать собственный автопарк, то нужно сразу же несколько механиков, ремонтная мастерская, дополнительные бухгалтеры.

Ну и еще, вопрос в отношении. Вот смотрите, найму водителя на свой автомобиль. Ему не жалко этой машины, он будет ее "резать" вдоль и поперек. Будет использовать и по своим личным делам, и халтурить. Я же за этим не смогу проследить. А индивидуальные предприниматели заинтересованы в хорошем состоянии своих машин, потому что от этого зависит их работа, их хлеб".

Новые условия работы ударят прежде всего по частникам, так как в государственных автошколах такой проблемы нет. Уже сейчас их автопарки практически полностью находятся в их собственности. Руководитель ДОСААФ Ленинского района Владимир Прадеин рассказал, что на них эти изменения никак не влияют: "Мы ДОСААФ, и у нас все свое. У нас сейчас автопарк на 90% состоит из машин, которые в собственности автошколы".

Прадеин считает, что предложенная Минтрансом поправка — очень нужная и своевременная: "Я считаю, что это дополнение очень правильное. И сделал бы даже не 50%, а все 80%. Я трачу деньги на ремонт и поддержание автомобилей в хорошем состоянии, а они нанимают инструкторов со старыми машинами и, естественно, у них никаких лишних растрат на них нет, за все отвечает владелец авто", — добавляет собеседник Еврорадио.

Билет до Минска стоил 6 рублей, а сейчас 7 рублей

Ситуация с автошколами что-то неуловимо напоминает. Совсем недавно мы наблюдали, как забота о пассажирах привела к фактической монополизации государством рынка междугородних пассажирских перевозок. При этом государственные перевозчики также удивлялись, как это частники всеми правдами и неправдами сокращают свои расходы, чтобы сделать бизнес более рентабельным. А Минтранс пришел и все отрегулировал.

"Полоцкий экспресс" [крупный частный перевозчик. — Прим.] поехал? Да. Билет до Минска стоил 6 рублей, а сейчас 7 рублей. Да, подорожание будет, но не в два раза, потому что дорожает все, то же топливо, — оправдывает новые порядки Сергей Дубина, начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса.— Возможно, у кого-то не было GPS-трекеров, возможно, появятся расходы за заезд на автовокзал, автостанцию или диспетчерский пункт (от 1 до 6 рублей)".

Расходы перевозчиков растут, а платят за это пассажиры. Кому нужно сказать за это "спасибо"?


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