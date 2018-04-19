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СССР - страна украденных вещей

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  • 19.04.2018, 18:31
  • 4,189

Как и у кого воровали вещи в СССР.

Тут недавно в России заявили, что теперь они в ответ на санкции могут начать производить товары без разрешения американских и европейских правообладателей — со стороны Госдумы раздались голоса о том, что якобы "такая мера ударит под дых американцам, поскольку удар наносится по праву интеллектуальной собственности". Ещё в Россию теперь не будут ввозить товары, произведенные в США и Европе, а также полностью откажутся от европейских и американских лекарств — "бей своих, чтобы чужие боялись", уж накажут так накажут теперь чванливых англосаксов)

Что самое смешное и одновременно грустное — Россия тут идет по скользкой дорожке, протоптанной ещё СССР — именно там решили идти на конфронтацию со всем цивилизованным миром и воровать достижения и технологии. Чем это закончилось для СССР — напоминать, думаю, не нужно.

В сегодняшнем посте в LiveJournal.com блогер Максим Мирович рассказал, когда воровали вещи в СССР.

Может быть, вы об этом не слышали, но огромная часть промышленной продукции в СССР — от танков и самолетов до детских свистков — была полностью скопирована с западных аналогов, для удобства я разделил "копипасту" на несколько разделов, но имейте в виду, что это только верхушка айсберка — "содранных" девайсов было в сотни раз больше.

Оружие

Даже такая святая святых всех фанатов СССР, как советская военная техника и оружие, местами копировалась с западных аналогов. Вектор движения всегда один — сперва устройство появлялось в забугорных буржуиниях, например у проклятых белофиннов, а потом такое же устройство вдруг появлялось в СССР — "изобретенное" каким-нибудь талантливым кузнецом из Усть-Чугуевска, которому советская власть предоставила все возможности для раскрытия своего таланта.

Вот, к примеру, пистолет-пулемёт ППД, созданный Дегтярёвым в 1934 году и послуживший, по сути, прототипом для более известного ППШ, ставшим наиболее массовым советским пистолетом-пулемётом Второй мировой войны.

А вот финский пистолет-пулемёт "Суоми", созданный тремя годами ранее — в 1931 году. Скажите, вы видите принципиальную разницу в этих конструкциях? Я вижу только другое крепление дискового магазина — причём в варианте Дегтярёва оно явно менее надежное — диск не утапливается в ложе, как в финском пистолете-пулемете, а крепится на какой-то выносной защелке, которая в бою может легко отогнуться, отвалиться и т.д.

Другой пример — автомат Калашникова. На верхней картинке изображен АК, выпущенный в 1947 году (и принятый на вооружение СА в 1949-м), на нижней картинке — штурмгевер-44, известная также как "винтовка Шмайссера", выпущенная в 1944 году в количестве около 450.000 штук. Фанаты СССР не устают доказывать, что это мол "два принципально разных устройства", но по-моему, АК и штурмгевер-44 очень похожи.

Не стоит забывать и о том, что конструктор Шмайссер после войны был перевезен в Ижевск вместе со всем своим конструкторским бюро и работал, фактически, в закрытой "шарашке" как раз в те годы, когда там работал Миша Калашников, секретарь комсомольской организации. После отъезда Шмайссера в 1947 году назад в Германию "гений Калашников" за 66 лет больше не создал ничего нового — ни какого-нибудь нового автомата, ни винтовки, ничего.

Вот и думайте, кто на самом деле создал "легендарный калаш".

Ну ладно, автоматы скопировали. Но хоть пистолеты-то в СССР были свои? — спросите вы. Да, может что-то и было, но вот например широко известный ПМ, или пистолет Макарова (который до сих пор является основным пистолетом личного состава в полиции и армии многих постсоветских стран) был тоже скопирован. Смотрите сами — вот хорошо известный всем вам пистолет Макарова, созданный в 1948 году:

А вот немецкий пистолет walter PPK, выпущенный в 1931 году. Скажите — вы видите какую-то принципальную разницу между этими двумя устройствами? Принцип действия, габариты, расположение основных узлов — всё практически идентично.

Бытовая техника

Фанаты СССР часто постят у меня в комментариях картинки — смотри, мол, Максим, какую красивую бытовую технику делали в СССР, не чета нынешнией! Почему-то особенно любят вставлять пылесос "Чайка", что имел каплевидную форму, полозья для перемещения по коврам и общий модный "космическйй" силуэт.

Ну да, вроде бы неплохо выглядит, смотрите:

И всё бы ничего, да вот выпущенная в 1963 году "Чайка" практически полностью скопирована с выпущенного аж в 1942 (!) году пылесоса "Eatonia", что производился в Голандии для канадских универмагов T.Eaton, отсюда и такое название. "Чайку" передрали "в ноль", сохранив даже цвет, форму ручки, форму полозьев и дизайн хромированной накладки с логотипом:

Отдельной стройкой фанаты СССР ещё любят вспоминать про советскую аудиотенику — мол, именно тогда был теплый ламповый звук, а колонки S90 и сейчас будут получше любых западных аналогов! А какие проигрыватели для винила были — не то, что нынешнее диджейское говно. Ну да, были — вот, например, проигрыватель "Эстония-010", произведенный в 1983 году. Модные серебристые кнопки, крутой минималистичный дизайн, все дела:

А вот это японский Sharp Optonica RP-7100, созданный в 1981 году. Так, стоп, что-то он мне напоминает, вот только что именно? А, точно — размещенную на фото выше советскую "Эстонию", выпущенную двумя годами позже)

Ну давайте, напишите уже, что это случайно так получилось.

Даже такую, казалось бы, мелочь, как электробритва — и то воровали. Ну, смотрите сами. Вот советская электробритва "Агидель", что вышла в 1967 году в Уфе:

А вот бритва Philipshave, что вышла двумя годами ранее, в 1965 году. Обратите внимание, что скопировали всё, включая цвет внутренней подложки в коробке:

Автомобили

Я уже как-то писал о том, как в СССР привозили целые автомобильные заводы и выпускали на них полные аналоги зарубежных автомобилей — к примеру, так получилось с ВАЗ 2101, который фактически полностью копировал итальянский "Fiat". Но лично для меня стало шоком то, что в СССР содрали дизайн даже нескольких моделей Запорожцев. Запорожцев, Карл!

Смотрите сами. Вот хорошо известный всем вам горбатый запорожец, который пиарили в СССР как пример крутого микролитражного советского автомобиля — ЗАЗ-965, сожданный в 1960-м году:

А вот созданный в 1955 году (пятью годами ранее) Fiat-600. Ничего не напоминает)?

А это известный всем вам "ушастый" запорожец, или ЗАЗ-966. Помню, как в книге "От руссо-балта до камаза" нахваливали эту модель — мол, в сравнении с горбатеньким, теперь двери открываются в нужную сторону, что позволит избежать опрокидывания машины в том случае, если дверь откроется встречным потоком — великое достижение советских конструктороов)

И всё бы ничего, да вот только созданный в 1967 году "ушастый" является почти точной копией немецкого малолитражного автомобиля NSU Prinz IV, что появился а 1961 году:

А вот это известная всем вам 21-я волга, выпущенная в 1956 году:

"Прототипом" для которой стал Ford Mainline, появившийся в 1952 году:

Вместо эпилога

Всё было бы смешно, когда не было бы так грустно. Если честно — "запорожцы" меня вообще добили, я думал что в девяностые годы во дворах ржавело хоть что-то своё, родное — но как оказалось, СССР и тут сделал copy-paste. И кстати, мне неизвестны обратные примеры того, что вначале какая-то вещь появлалась в Союзе, а уж потом её копировали на Западе.

Такие дела.


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