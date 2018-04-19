Комитет ООН по правам человека осудил запрет пикетов в Беларуси 19.04.2018, 18:55

9 апреля на 122-й сессии Комитет ООН по правам человека признал белорусское государство нарушителем прав гомельских правозащитников.

9 апреля на последней, 122-й сессии Комитет ООН по правам человека признал белорусское государство нарушителем прав гомельских правозащитников Анатолия Поплавного и Леонида Судаленко на проведение пикетов в поддержку арестованного в 2011 году руководителя правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого.

Об этом сообщает «Гомельская весна» со ссылкой на официальный сайт управления Верховного комиссара по правам человека ООН.

В августе 2011 года правозащитники в Гомеле заявили в различных местах города в поддержку своего арестованного коллеги пикеты протеста. Ни одна из заявленных акций не была удовлетворена. Пройдя все внутренние средства правовой защиты Анатолий Поплавный и Леонид Судаленко подали коллективную жалобу в Комитет по правам человека ООН.

Факты, представленные авторами

Анатолий Поплавный и Леонид Судаленко в суде

4 августа 2011 года авторы подали заявление в Гомельский горисполком с просьбой провести 22 августа 2011 года несколько пикетов на центральных площадях в Гомеле с целью информирования широкой общественности о задержании и политически мотивированном аресте их коллеги, Алеся Беляцкого, правозащитника и президента правозащитного центра «Весна».

17 августа 2011 года Гомельский горисполком отказался санкционировать пикеты, заявив, что организаторы мероприятия не выполнили требования решения Гомельского горисполкома №299 о проведении массовых мероприятий в Гомеле, которое было принято на основании Закона о массовых мероприятиях. Авторы заявили публичное мероприятие вне места, предназначенного для этой цели и не заключили требуемые контракты с городскими службами для обеспечения безопасности, медицинской помощи и уборки.

13 сентября 2011 года авторы обжаловали решение Гомельского горисполкома в Центральный районный суд Гомеля, который отклонил их апелляцию 6 октября 2011 года. 14 октября авторы подали кассационную жалобу в Гомельский областной суд, который отклонил ее 8 ноября 2011 года. 2 апреля и 18 мая 2012 года в порядке надзора авторы обжаловали решение суда на имя председателя Гомельского областного суда и председателя Верховного суда Беларуси, соответственно. Эти жалобы были отклонены соответственно 15 мая и 22 июня 2012 года. Авторы не подали в прокуратуру заявку на надзорную проверку, поскольку они считали, что она представляет собой не эффективную внутреннюю защиту.

Рассмотрение дела по существу

Комитет ООН по правам человека отметил, что местное решение Гомельского горисполкома необоснованно ограничивает право на свободу выражения мнений и право на мирные собрания, налагая на организаторов публичных мероприятий обязательство заключать оплаченные контракты с городскими службами и обозначая одно единственное и удаленное место для всех публичных мероприятий, проводимых в Гомеле, городе с населением в полмиллиона человек.

Комитет также отметил, что формальное применение решения №299 Гомельского горисполкома представляет собой необоснованное ограничение их прав согласно статьям 19 и 21 Международного Пакта о гражданских и политических правах.

Комитет сослался на свое Замечание общего порядка №34 (2011) о свободе выражения мнений, в котором говорится, что свобода мнений и свобода выражения являются неотъемлемыми условиями для полного развития личности и что такие свободы необходимы для любого общества. Любые ограничения на осуществление таких свобод должны соответствовать строгим критериям необходимости и пропорциональности. Комитет также напомнил, именно государство должно продемонстрировать, что ограничения прав авторов в соответствии со статьей 19 Пакта необходимы и соразмерны.

Комитет отметил, что ни государство, ни национальные суды не представили никаких объяснений относительно того, каким образом ограничение пикетов в определенном заранее определенном месте и требующие от организаторов заключения контрактов на обслуживание с рядом правительственных учреждений для проведения пикета, были оправданы в соответствии с условиями необходимости и пропорциональности, изложенными в статье 19 Пакта. В отсутствие каких-либо объяснений со стороны государства Комитет сделал вывод о том, что права авторов согласно статье 19 в сочетании со статьей 2 (3) Пакта были нарушены.

Далее Комитет отметил, что их право на свободу собраний в соответствии со статьей 21 Пакта также было нарушено отказом муниципальных властей разрешить проведение пикетов. В этом контексте Комитет напомнил, что право на мирные собрания, гарантированное статьей 21 Пакта, является основополагающим правом человека, которое имеет важное значение для публичного выражения мнений и является необходимым в любом демократическом обществе. Это право влечет за собой возможность организации и участия в мирном собрании, включая стационарное собрание (например, пикет) в общественном месте. Организаторы собрания, как правило, имеют право выбирать место в пределах видимости и звука своей целевой аудитории, и никакое ограничение на это право не допускается, если только оно не является необходимым в демократическом обществе в интересах национальной безопасности или общественной безопасности, общественного порядка, защиты общественного здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц.

Когда государство с целью согласования права человека на собрание вводит ограничения, оно должно руководствоваться целью содействия праву, а не изыскивать ненужные или несоразмерные ему ограничения. Таким образом, государство нарушило и право, защищенное статьей 21 Пакта.

Государство обязано предоставить авторам эффективное средство правовой защиты в форме полного возмещения. В настоящем деле государство обязано, в частности, предоставить авторам адекватную компенсацию, включая возмещение любых судебных издержек или других понесенных ими сборов и соответствующих компенсаций. Государство также обязано принять все необходимые меры для предотвращения подобных нарушений в будущем.

В соответствии со своим обязательством по статье 2 (2) Пакта государству следует пересмотреть свое законодательство, в частности Закон о массовых мероприятиях и принимая во внимание, что Республика Беларусь признала компетенцию Комитета определять, имело ли место нарушение Пакта, Комитет хотел бы получить от государства в течение 180 дней информацию о мерах, принятых для осуществления решения Комитета. Государство также должно опубликовать настоящее решение и широко распространить его на своих официальных языках.