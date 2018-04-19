Брестчанка о колебаниях курса валют: Не сильно много купишь валюты на нашу зарплату 1 19.04.2018, 19:04

Фото: tut.by

На прошлой неделе курсы доллара и евро в Беларуси внезапно выросли.

«БГ» спросила горожан, что они делают в моменты валютных колебаний, откладывают ли деньги и какой прогноз дают касательно курсов иностранной валюты.

Галина Андреевна, пенсионерка:

— Я ничего не делаю абсолютно, когда такие колебания валют происходят. Сбрасываю валюту разве что. Я уже давно сделала сбережения, теперь я на пенсии, поэтому сейчас только залажу в эти сбережения. Пенсию получаю и в банку лезу. Курс доллара будет зависеть от международной обстановки. Это от нас не зависит, только от Запада зависит.

Наталья, парикмахер:

— Сейчас никаких действий не предпринимаю. Не на что покупать: белорусские быстро расходятся. За курсом валют слежу — на отдых же хочется. Если будет все нормально, то будет отдых, если нет, то нет. Сбережения храню в долларах. Думаю, что доллар ниже не станет, потихоньку будет расти. А потом посмотрим.

Георгий, работает в сфере строительства:

— В момент валютных колебаний я работаю, это мне позволяет заработать деньги. А уже переводить или не переводить — каждый смотрит по ситуации, в которой он находится. Не на чем сбережения делать. Сейчас не знаю, сколько доллар стоит, в районе 2 рублей, о колебаниях не знаю. За счет чего доллар должен упасть? Точно не упадет.

Элла, медсестра:

— У меня, к сожалению, небольшая зарплата, и платят мне в белорусских рублях, поэтому сегодня купишь доллары, завтра их продашь. Нет большого смысла, ведь большая разница получается только на больших суммах. Если купить 100 долларов, то пару центов всего выиграешь или проиграешь. Это в глобальных масштабах кого-то волнует, у кого валютные операции или фирмы. Нас это мало трогает. Я не могу сказать, что особо слежу за курсом валют. Сейчас же карточки международные, поэтому везде можно по карточке расплачиваться. Не сильно много купишь валюты на нашу зарплату.

Андрей, работает в сельском хозяйстве:

— Я ничего не делаю в моменты валютных колебаний. Так же, как и все, покупаю доллары и евро по возможности с каждой зарплаты. Предпочитаю делать сбережения в долларах. За курсом не слежу, сколько стоит, за столько и покупаю, какая разница. Не вернется доллар к отметке в 2 рубля, только в рост будет идти.

Антон, программист:

— В моменты валютных колебаний не делаю ничего, обычно позже немножко. С зарплаты откладываю иностранную валюту. Предпочитаю делать сбережения в евро — Европа ближе. За курсом доллара и евро специально не слежу, но вообще за ними не следить невозможно, они везде нас окружают. Если и вернется доллар к отметке ниже 2 рублей, то ненадолго.

Валерия, медсестра:

— Я работаю, когда валютные колебания происходят. Сбережения я делаю. На отдых откладываю. Цены в евро или в долларах говорят, но когда приходишь за путевкой, то платить все равно в белорусских. Покупаешь евро, потом меняешь их на белорусские рубли и особо ничего не выиграешь. Поэтому откладываю в белорусских. Думаю, что валюта будет расти, потому что сейчас все цены растут. И доллар, и евро тоже. Мне кажется, что он будет еще больше.