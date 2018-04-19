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Большинство подписантов Декларации независимости Израиля - люди из Беларуси

  • 19.04.2018, 19:27

Родом из Беларуси также и три президента Израиля.

Сегодня в Израиле отмечают 70-летие независимости. Декларацию независимости Израиля подписали 37 человек: 9 из них родились на территории нынешней Украины, 7 - Польши, 3 - Молдовы, по 2 - Германии и Литвы и по 1 - Венгрии, Дании, Йемена и Палестины (в составе Османской империи). А наиболее подписантов - 10 - выходцев из Беларуси, пишет «Радыё Свабода».

Вот они:

Элияху Берлин (1866, Могилев - 1959, Тель Авив). Общественный и политический деятель, окончил юридический факультет Московского университета. Участник Первого сионистского конгресса. Переехал в Палестину в 1907 году.

Элияху Добкин (1898, Бобруйск - 1976, Тель Авив). Один из лидеров движения рабочих сионистов. Учился в Харькове, после Первой мировой войны перебрался в Белосток. В 1932 году эмигрировал в подмандатную Палестину. Во время Второй мировой войны организовывал нелегальную иммиграцию европейских евреев в Палестину. Основатель Музея Израиля.

Зеэв Голд (1889, Щучин, - 1956 Иерусалим). Раввин в восьмом поколении. В 1907 эмигрировал в США, где был одним из пионеров ортодоксального иудаизма. В 1935 году эмигрировал в Палестину.

Элиэзер Каплан (1891, Минск - 1952, Тель Авив). Политик, сионистский активист. Окончил Московский политехнический институт. Участник делегации УНР на Парижской мирной конференции. В 1920 году эмигрировал в Палестину. После провозглашения независимости занимал посты министра финансов, министра торговли и промышленности, в 1952 был вице-премьером Израиля.

Абрам Кацнельсон (1888, Бобруйск - 1956). Учился в Московском и Петербургском университетах, доктор медицины. Во время Первой мировой войны - врач в российской армии. С 1924 года в Палестине. После провозглашения независимости - на дипломатической работе в ООН, Швеции.

Моше Кол (1911, Пинск - 1989). Политик, сионистский активист. Иммигрировал в Палестину в 1932 году. В 1960-70-х годах занимал должности министра туризма и министра развития. Автор нескольких книг об израильской внешней и внутренней политикуе

Моше Давид Ремез (1889, Копысь - 1951 Иерусалим). Политический и государственный деятель. Переехал в Османскую Палестину в 1913 году. За времена британского мандата один из основателей левой партии Мапай, лидер профсоюзного движения. После провозглашения независимости занимал должности министра транспорта, после министра образования. Писал статьи и стихи, ввел в современный иврит немало новых слов и выражений.

Хаим Моше Шапира (1902, Гродно - 1970). Политический и государственный деятель, политический лидер религиозного сионизма. После Первой мировой войны жил в Каунасе, Вильнюсе, Варшаве, Берлине. В 1925 году иммигрировал в Палестину. В 1938 году был направлен с миссией спасения евреев Австрии после Аншлюса. После провозглашения независимости занимал должности министра здравоохранения, министра внутренних дел, министра по делам религии.

Зерах Варгафтиг (1906, Волковыск - 2002). Юрист, политик и раввин. Окончил юридический факультет Варшавского университета. С началом Второй мировой войны бежал из Польши в Литву. Во время войны вместе с японским вице-консулом в Литве Сугихарой организовал выдачу еврейским беженцам виз для проезда через СССР и Японию на остров Кюрасао, всего было выдано 1600 виз и спасенл много жизней. Иммигрировал в подмандатную Палестину в 1947 году. Один из основателей Университета Бар-Илан.

Аарон Цизлинг (1901, Нарачевичи, Минская губерния - 1964 года, Эйн-Харод). Общественный и политический деятель. В 1914 году переехал с семьей в Палестину. В 1930-х годах активист молодежного движения, который занимался спасением еврейской молодежи от нацистов. После провозглашения независимости был первым министром сельского хозяйства Израиля.

Выходцами из Беларуси являются и многие другие израильские государственные, политические и общественные деятели, в том числе три президента - Хаим Вейцман (первый, 1949-1952), Залман Шазар (третий, 1963-1973) и Шимон Перес (девятый, 2007-2014).

Давид Бен-Гурион провозглашает независимость Израиля в здании Тель-Авивского художественного музея 14 мая 1948 года, Израиль

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