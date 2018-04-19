Белорус в Португалии: Здесь невероятно шизеют по футболу 19.04.2018, 20:06

Максим Мякиш сменил высшую лигу на минор в Португалии – у него уйма впечатлений.

Максим Мякиш рассказал «Трибуне» о закалке Ковалевича, переходе в «Лейрию» и новом талантливом поколении белорусских игроков.

Максим Мякиш – один из первых выпускников академии футбола АБФФ. После окончания РГУОР 17-летний полузащитник вернулся в «Неман», за который успел дебютировать в прошлом сезоне. Этого капитану сборной Беларуси, составленной из ребят 2000 года рождения, оказалось мало. Сразу после наступления совершеннолетия Максим рванул за рубеж. Мякиш подписал 2-летний контракт с «Лейрией» из третьего португальского дивизиона.

– Как ты узнал об интересе «Лейрии»?

– Где-то в конце октября российский агент предложил такой вариант развития карьеры. Мне в общих чертах рассказали о «Лейрии». В свое время клуб выступал в высшей лиге, но обанкротился. Не так давно туда пришли инвесторы, у которых есть четкий план по возвращению команды в «элиту». Это серьезный проект, в который вкладываются хорошие деньги. Сразу скажу, меня ничуть не смущало, что клуб выступает лишь в третьей лиге чемпионата Португалии.

– Почему тебя не смущало погружение в минор?

– Наверное, уровень третьей португальской лиги плюс-минус сопоставим с уровнем нашей «вышки». На мой взгляд, «Лейрия» точно заняла бы место в первой пятерке чемпионата Беларуси.

– Почему ты так в этом уверен?

– В «Лейрии» много людей, которые раньше играли и в первой, и в высшей лигах чемпионата Португалии. Уровень футбола в этих дивизионах намного выше нашего. Я полгода тренировался с «Неманом», видел уровень наших игроков. В «Лейрии» футболисты сопоставимы с ребятами, которые играли в Гродно. Возможно, класс португальцев даже немного выше.

Если говорить о каких-то околофутбольных моментах, то Беларусь уступает Португалии по многим показателям. На португальских стадионах чувствуется особая европейская атмосфера. На игры «Лейрии», которая выступает в третьем дивизионе, ходит прилично болельщиков. На последний кубковый матч против «Авеша» собралось где-то пять-шесть тысяч зрителей.

В общем, мне сделали португальскую визу, чтобы я приехал в «Лейрию» и просто потренировался. В феврале отправился в Португалию и две недели отработал с молодежной командой. Меня очень радушно встретили, объяснили, что к чему. После я пообщался с президентом клуба. Он спросил, все ли меня устраивает. Я сказал, что более чем. После этого все стало ясно.

– Кстати, тебя не смущала неприятная история, которая пару лет назад произошла с Александром Толстиковым? Весной 2016-го португальская полиция на несколько месяцев заключила его под стражу, но потом выпустила на свободу.

– Не предавал значения этому факту. Если человека отпустили, значит, с ним все было в порядке.

– «Неман» требовал за твой переход какую-то компенсацию, как это было с Павлом Савицким?

– Честно говоря, особо не вникал в эти вопросы. В конце прошлого года руководство «Немана» предлагало продлить контракт. У меня был разговор с Иваном Ворсовичем. Попросил директора дать время на раздумья. Объяснил, что очень хочу продолжить карьеру в Европе. Если бы не получилось уехать в «Лейрию», конечно, я бы остался в Гродно. В конце декабря, когда все стало более-менее понятно, приехал к Ворсовичу: «Иосифович, спасибо за все, но я поеду в Португалию». Он нормально отнесся к моим словам и пожелал удачи. По идее «Лейрия» не должна выплачивать за меня деньги. Моим переходом занимались юристы, которые хорошо изучили этот вопрос.

– Кажется, «Неман» рассчитывал на тебя в этом сезоне.

– Когда Ворсович предлагал продлить контракт, мне говорили об этом. Игорь Николаевич Ковалевич признавался, что хочет видеть меня в команде. Такое отношение было приятным, но я решил: лучше попробую закрепиться в Португалии и, если не получится, буду жалеть, чем останусь в Гродно и буду жалеть об упущенной возможности. Почему бы не рискнуть?

Многие говорили, что в Европу надо уезжать уже сформировавшимся футболистом. Люди имеют право на такое мнение, но лучше я, как игрок, сформируюсь в Португалии и попробую себя на более высоком уровне. Поверьте, меня все устраивало в «Немане». Я очень благодарен руководству клуба, тренерскому штабу и партнерам по команде за все, что они для меня сделали. Отдельное спасибо Игорю Ковалевичу.

– Твоя любимая история про Игоря Николаевича?

– Я только-только начинал работать с главной командой. Как-то Игорь Николаевич зашел в раздевалку и сказал мне: «Так, а ты сможешь пробежать круг на стадионе за полторы минуты?» Конечно, я сказал, что смогу. Он посмотрел на меня: «Отлично, тогда все идут на тренировку, а ты вместе с Олегом Киреней отправляешься бегать тест Купера, а потом присоединяешься к основной команде». Нужно было пробежать три километра за 12 минут – я вложился в 11 с половиной. Ковалевич похвалил.

На следующий день я пришел на тренировку. Ковалевич снова посмотрел на меня: «Ну что? Теперь нужно улучшить вчерашний результат. Сегодня снова бежишь тест Купера, а потом присоединяешься к нам». В тот день было очень жарко, бежать было нереально тяжело, но я улучшил прошлый результат на десять секунд. Игорь Николаевич оценил мои старания. После этого я уже полноценно работал с основой.

– Кажется, Ковалевич серьезно тебя закалил.

– После возвращения из РГУОР Ковалевич уделял мне много внимания, постоянно подсказывал. Он часто разговаривал со мной, спрашивал, все ли в порядке. И расслабляться Игорь Николаевич не давал. Постоянно называл меня «сборником» из-за того, что я часто уезжал в расположение юношеской команды страны. Ковалевич нередко бурчал: «Приедут из своих сборных и думают, что умеют играть. А что на деле? Ничего!»

– Какого цвета у тебя были бутсы: черного или белого?

– Понял, к чему ты клонишь. У меня классические черно-белые бутсы, поэтому со стороны Игоря Николаевича к ним не было претензий. Правда, когда я впервые попал в заявку «Немана», не очень удачно постригся. Обычно меня стригут под бокс, а в тот раз сделали короткую стрижку, но челка свисала как-то не очень удачно. Понятно, это не очень понравилось Ковалевичу: «Что это такое? Ты что, клоун? Чтобы завтра постригся, как я». Что поделать: пришлось снова идти в парикмахерскую.

Я не обижался на такие прихваты. Игорь Николаевич умеет создать атмосферу в коллективе. В «Немане» с этим никогда не было проблем. Ребята, которые поиграли в разных командах, говорили, что такой сплоченности нигде не видели. Ковалевич – очень харизматичный тренер, который полностью отдавался работе. А как он настраивал на игры! В раздевалке чувствовался серьезный такой эмоциональный заряд. После его установок выходишь на поле и тебе уже ничего не страшно. Посмотрите на игру последнего тура с «Шахтером» в прошлом году, тогда пацаны вышли и просто укатали претендентов на золото.

– Незадолго до этого ты дебютировал в высшей лиге…

– Это случилось в матче против брестского «Динамо». Приехали на стадион, и Николаевич спросил: «Готов сегодня выйти?» Конечно, я был готов, несмотря на то, что за день до этого отыграл весь матч за дубль. Где-то на 78-й минуте меня отправили на разминку. К тому моменту мы уже «горели» со счетом 0:2. Ковалевич подозвал: «Точно готов? Тогда меняешь Славу Глеба. Выходишь на позицию под нападающим. Добавь прессинга и помоги ребятам». Я кивнул головой и вышел на поле. Вроде бы сыграл неплохо. После матча Николаевич пожал руку: «Молодец, нормально смотрелся». То же самое сделали партнеры по команде, поздравили с дебютом.

После этого сыграл пару минут в матче с БАТЭ, хотя должен был выйти на поле намного раньше, но Кантария получил красную карточку. Из-за этого моя замена сдвинулась на 90-ю минуту. Все равно было приятно поучаствовать в таком матче.

– Когда молодой игрок выходит на поле хотя бы на пару минут, он реально чувствует огромное воодушевление?

– Конечно! Понимаешь, что у тебя есть всего две минуты, чтобы проявить себя и хоть как-то помочь команде. Это огромная мотивация. Молодой футболист рад выйти на поле даже на 30 секунд. Это мощнейший стимул для дальнейшей работы.

– Наверняка в «Немане» тебя сравнивали с другим молодым воспитанником клуба Павлом Савицким.

– Честно говоря, ни разу не слышал об этом. Никто не говорил, мол, я какая-то надежда «Немана». Просто тренировался вместе со всеми, как рядовой футболист. Никто не выписывал мне больших авансов. Если честно, я сам никогда не стремился сделать так, чтобы обо мне говорили. Просто хочу стать хорошим футболистом и работаю над этим. Когда меня просили дать какой-то комментарий после матча, всегда с настороженностью к этому относился. Зачем что-то говорить, когда еще ничего не добился? Даже сейчас не очень комфортно себя чувствую. Поверь, двухлетний контракт с «Лейрией» – не повод для гордости. Пока я ничего не добился.

– Как ты попрощался с «Неманом»?

– На Новый год позвонил Ковалевичу: «Николаевич, буду пробовать силы в Европе. Спасибо за все, что сделали для меня». Он пожелал удачи: «У тебя хорошие задатки, но главное – оставайся мужиком в любой ситуации».

– Ты уже успел адаптироваться в Португалии?

– Как только приехал, меня заселили в большую съемную трехкомнатную квартиру. Кстати, в Португалии зал не считается за комнату, поэтому это даже четырехкомнатная квартира. Там есть все: стиралка, тостер, сушилка, интернет. Созданы все условия. Живу с ребятами из местной молодежки. Делю комнату с колумбийцем. В соседних живут марокканец, португалец и пара бразильцев.

– Как ты общаешься с соседями?

– Разговариваю на английском, которым свободно владею.

– Где ты выучил язык?

– Родители хотели, чтобы я знал иностранный, поэтому занимался английским с детского сада. Потом пошел в школу с английским уклоном, где каждый день были уроки иностранного. Кроме того, ходил на платные курсы. Поступив в РГУОР, продолжил заниматься на курсах, поэтому язык я знал всегда. Когда появился вариант с «Лейрией», стал еще больше внимания уделять языку.

– Английский давался тебе легко?

– В детстве не очень хотел его учить, потому что не понимал что к чему, но родители занимались со мной дополнительно. Увлекся, когда начал что-то понимать. В принципе, ничего сложного нет. Главное в этом деле – желание. Сейчас нужно подтянуть португальский, потому что в «Лейрии» весь тренировочный процесс строится на этом языке. Смотрю видеоуроки, потихоньку начинаю что-то понимать.

– Где тренируется ваша команда?

– Молодежка «Лейрии» в основном работает на искусственном поле, главная команда – на натуральном. Впрочем, мы тоже часто тренируемся на основном поле. На тренировки приезжаю совсем без вещей. После занятия сбрасываю грязную кипу в специальную корзину, а на следующий день забираю оттуда чистые вещи. Очень удобно. Не знаю, в каких белорусских клубах есть такой сервис.

К слову, молодежка в «Лейрии» очень напоминает РГУОР. Тренировочный процесс очень похож на то, что было в белорусской академии футбола. Только в Беларуси одна такая школа, а в Португалии они работают практически в каждом клубе. Вообще, проект АБФФ очень крут. Думаю, он скоро будет давать результаты. Три года, которые я провел в РГУОР, пожалуй, пока лучшее время в моей жизни.

– Давай вернемся к Португалии.

– Там просто невероятно шизеют по футболу. В дни матчей все бары и кафешки в городе забиты. Когда забивают голы, на улицах стоит такой ор! В Беларуси такого точно нет. Недавно «Спортинг» играл матч чемпионата Португалии. Дом, где я живу, расположен недалеко от квартала, где много кафешек. На последних минутах «Спортинг» забил, и на улице началось настоящее безумие. Люди так кричали, так радовались! В тот момент сидел дома и даже не понимал, что происходит.

Португальцы очень добрые. Показательная история по этому поводу. Молодежка «Лейрии» играла против молодежки «Спортинга». Защитник лиссабонцев неудачно отпасовал вратарю и привез гол. Парень схватился за голову, а трибуны начали ему хлопать. Тренер подозвал игрока к себе, похлопал по плечу: «Все в порядке, не переживай». Зрители просто поддержали пацана. Представьте, что творилось бы на трибунах, если бы эта история произошла в Беларуси.

– Подожди: на матчи молодежки «Лейрии» ходят болельщики?

– Меня это очень удивило. Самое интересное, что билеты на игры стоят то ли пять, то ли десять евро. Причем людей собирается примерно столько, как на матчах некоторых минских команд из нашей «вышки». В общем, хочется быстрее выйти на поле и попробовать себя в чемпионате хотя бы молодежных составов. К сожалению, когда я подписал контракт с «Лейрией», заявочный период завершился. Мне же можно было перейти в команду только после 18-летия, поэтому жду начала следующего сезона. Правда, не чувствую себя чужим в коллективе. Работаю наравне со всеми, занимаюсь дополнительно.

– Что собой представляют дополнительные занятия?

– Можно в любой момент прийти к тренеру по физической подготовке и поработать под его руководством. В расположении клуба есть тренажерный зал, где так же можно заниматься дополнительно. Кроме того, любой игрок «Лейрии», когда захочет, может прийти на поле и поработать индивидуально. Не упускаю такой возможности.

– На твой взгляд, молодым белорусским футболистам обязательно уезжать за границу, чтобы не остановиться в развитии?

– Мне кажется, да. В Беларуси очень много талантливых ребят, но с возрастом они куда-то пропадают. В Гродно хватало пацанов, которые были на две-три головы сильнее меня, но они не смогли сделать себе карьеру. В той же Португалии все заинтересованы в том, чтобы молодой игрок поскорее адаптировался и раскрылся. Для этого создают все условия. Остается только работать.

Уверен: любой футболист из сборной Беларуси 2000 года рождения смог бы проявить себя в той же «Лейрии». У нас хватает талантливых ребят, но я не могу объяснить, почему португальцы играют в Англии и Испании, а наши пацаны в чемпионате Беларуси. Наверное, все дело в том, что в Португалии за молодежным первенством следят не только тренеры, но и скауты. Люди видят перспективу, поэтому трудятся еще сильнее.

В Португалии гораздо больше возможностей проявить себя и в дальнейшем перебраться в сильный чемпионат. На матчи часто приезжают скауты из Испании, Франции и других сильные футбольных стран. Причем они посещают даже игры минорных португальских дивизионов. Считается, что в Португалии много талантливых футболистов, поэтому у скаутов повышенный интерес к этому чемпионату. Например, на недавний матч против «Бенфики» приезжали скауты из Манчестера, поэтому остается только работать и ждать шанса.