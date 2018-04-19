МТС объявил о повышении тарифов 19.04.2018, 20:39

Цены на мобильную связь будут увеличены с 1 мая.

Компания МТС вслед за другими операторами (life:), velcom) объявила о повышении тарифов на мобильную связь. С 1 мая обещается увеличение цен примерно на 3%. Последний раз услуги МТС дорожали в апреле прошлого года, передает tut.by.

Сообщается, что «изменение обусловлено развитием инфраструктуры, внедрением новых технологических решений и развитием цифровых продуктов, необходимых для повышения качества оказываемых услуг».

С новыми тарифами на сотовую связь и фиксированный интернет можно ознакомиться по ссылкам: физ.лица, юр.лица, роуминг.

Также оператор утверждает, что размеры ежемесячных платежей по рассрочке за оборудование в рамках ранее заключенных договоров остаются неизменными. На линейке тарифов «4G» МТС продолжит предоставлять скидки на абонентскую плату для новых и действующих клиентов до 31.05.2018 года, о чем будет анонсировано дополнительно.