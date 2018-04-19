Никол Пашинян призвал госслужащих Армении присоединиться к акциям протеста 19.04.2018, 20:41

Никол Пашинян

Фото: photolure.am

Об этом он заявил в ходе митинга на площади Республики в Ереване.

Лидер партии «Гражданский договор», депутат Никол Пашинян призвал госслужащих присоединиться к акциям протеста. Об этом он заявил в ходе митинга на площади Республики в Ереване, передает news.am.

По его словам, госслужащие хотят примкнуть к движению, но боятся потерять работу.

«В тот момент, когда присоединитесь к бархатной революции, работу потеряете не вы, а Серж Саргсян», - сказал Пашинян.

Он пообещал, что после ухода Сержа Саргсяна повысятся зарплаты госслужащих и полицейских, чтобы «не было нужды, в выходные заливать бетоном дворы, чтобы содержать семью». «Но не только их зарплаты повысятся», - пообещал Пашинян.

Он отметил, что «красные береты» в свободное от работы время либо работают как таксисты, либо как разнорабочие.

«И теперь они с дубинами должны защищать резиденцию Сержа Саргсяна. Как вы будете смотреть в глаза женам и детям после этого?», - заявил Пашинян