Белорусский велогонщик выиграл королевский этап «Тура Хорватии» 19.04.2018, 21:03

Победа позволила Константину Сивцову подняться на первое место в общем зачете.

Белорусский велогонщик Константин Сивцов, выступающий за велоклуб «Бахрейн-Мерида», выиграл королевский этап многодневной гонки высшей категории «Тур Хорватии», передает tut.by.

Сивцов был быстрейшим на 134-километровом этапе, который завершался 28-километровым подъемом к башке «Свети Юре». Он на четыре секунды опередил голландца Петера Веенинга из «Роомпот». Евгений Гидич из «Астаны» проиграл 49 секунд. Эта победа позволила Константину Сивцову подняться на первое место в общем зачете. Он восемь секунд выигрывает у Веенинга.

Впереди гонщиков, среди которых есть также и двукратный чемпион Беларуси Андрей Красильников, ждет еще три этапа, включая один горный.