Выборы без избирателей. ГосСМИ без читателей Валерий Карбалевич, «Свободные новости»

19.04.2018, 21:08

Валерий Карбалевич

Власть и общество все больше существуют в параллельных мирах, которые все реже пересекаются.

Последние политические новости актуализировали, остро поставили в повестку дня вопрос о взаимоотношениях власти и общества в нашей стране.

Сейчас официальные лица стали настойчиво намекать на возможность изменения Конституции с помощью «референдума».

В демократической стране власть заранее выступает с соответствующими предложениями для широкой дискуссии в обществе. У нас же политическое руководство тщательно скрывает от населения те конституционные изменения, которые оно собирается вносить. Народ будет поставлен перед фактом за два месяца до даты референдума.

Очень любопытным получилось интервью министра иностранных дел Владимира Макея телеканалу Euronews. Оно рассчитано на внешнюю аудиторию, которая плохо знакома с белорусскими реалиями. Поэтому министр решил, что нашу реальность можно несколько приукрасить. В частности, он заявил: «Мы запустили диалог с гражданским обществом... Государство уже выразило готовность начать этот диалог. Разумным было бы принять это предложение и двигаться дальше для достижения большего успеха в этой сфере... Сегодня государство впервые протянуло руку своим оппонентам».

Белорусская публика, услышавшая об этом, оказалась в легком недоумении и растерянности. О чем идет речь? В каком месте это происходит, какая повестка дня, какой состав участников? Из контекста интервью стало понятно, что министр называет диалогом разрешение оппозиции отпраздновать 100-летие БНР в загородке, или, как изящно выразился Александр Федута, «в оперно-балетном гетто». Но ведь это белорусы понимают, что В. Макей просто пошутил, а иностранцы приняли за чистую монету.

Еще одна реплика министра иностранных дел, вызвавшая резкое неприятие: «Никто не был арестован в связи с празднованием столетия БНР». На самом деле 25 марта милиция задержала около 120 человек. В. Макея немного извиняет то, что интервью было дано 24 марта, и он не знал о зловещих планах силовых структур.

Тем временем Министерство информации подготовило поправки в закон о СМИ. Политическое руководство озаботилось проблемой резкого снижения доверия общества к власти, низкой эффективностью влияния государственных СМИ. Два месяца назад произошла смена руководителя Белтелерадиокомпании, телеканала СТВ, главного редактора газеты «Советская Белоруссия». Но в итоге в работе этих СМИ мало что изменилось, может быть, занудства стало еще больше. Поэтому власти пошли по привычному пути, считая, что лучший способ усилить влияние государственных медиа — это заткнуть рот оппоненту, расширить репрессии, запугать недовольных. Смысл новых поправок в закон о СМИ состоит в том, чтобы усилить контроль государства над интернетом, еще больше зажать гайки. В частности, предполагается ввести идентификацию комментаторов на сайтах, лишить их анонимности. Поскольку большинство комментариев являются критическими по отношению к власти, то замысел понятен. Люди, испугавшись оглашения их имен, замолчат. И действительно, опыт показывает, что отказ от анонимности уменьшает количество комментариев в несколько раз.

Любопытно было смотреть последнюю телепередачу «Клуб редакторов» на канале «Беларусь 1». Главный редактор «Комсомольской правды в Беларуси» Андрей Левковский пытался объяснить, что введение нормы идентификации комментаторов на сайтах приведет к тому, что аудитория СМИ в стране уменьшится, читатели, пользователи уйдут на российские интернет-ресурсы или в социальные сети, которые не контролируются белорусским государством. Реакция остальных участников передачи (министр информации Александр Карлюкевич, главред «Советской Белоруссии» Дмитрий Жук, председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько) была просто восхитительной. Ее смысл был такой: ну и что? Г. Давыдько так и сказал: «Пусть уходят».

Последние местные «выборы» показали, что власти уже не нужны избиратели. Избирательную кампанию теперь вполне можно проводить и без них. И вот выясняется, что государственным СМИ уже не нужны читатели, зрители, слушатели. Пусть уходят! Без них даже спокойнее, чем меньше, тем лучше. Количество критикующих уменьшится. А то ходят тут разные, работать мешают.

Выборы без избирателей, государственные СМИ без читателей и зрителей — идеальная модель белорусского авторитаризма. Молчаливое и послушное население — это как раз то, что нужно властям. А иностранцам можно рассказать, что запущен диалог. Власть и общество все больше существуют в параллельных мирах, которые все реже пересекаются.

Правда, в такой модели для властей есть одно неудобство. Отсутствует обратная связь с обществом. И когда год назад народ вышел на улицы с протестом против декрета о тунеядцах, для властей это оказалось полной неожиданностью.

Кстати, этот декрет будет реализовываться в новом виде. Грандиозный проект, поставивший на уши всю страну, в конце концов свелся до одного пункта: тунеядцев заставят оплачивать 100% услуг ЖКХ. Гора родила мышь.

Напомню еще раз, что во всем мире государственные органы помогают безработным. И только в нашем «социальном государстве» безработных штрафуют. И это в условиях, когда безработица не снижается, государственные предприятия находятся на грани выживания.

Больше всего в этом проекте поражает то, что весь госаппарат будет загружен гигантской и бессмысленной работой. Должна быть создана база данных на всех граждан, что равнозначно проведению мини-переписи в каждом регионе. В этой работе будет задействовано несколько министерств, местные исполкомы. И все для решения одной локальной задачи: поиска и наказания тунеядцев. Когда чиновникам задают вопрос, сколько все это будет стоить для бюджета, и какую часть расходов компенсируют тунеядцы, те отвечают, что деньги здесь не главное, важно восстановить справедливость. Все это будет сопровождаться массой путаницы, проблем, спорных вопросов, конфликтов.

Побочным результатом этой кампании станет усиление контроля власти за обществом. Теперь будет база данных на каждого человека. Кроме того, возможно, властям удастся заполнить вакансии с мизерными зарплатами.

На местах создаются постояннодействующие специальные комиссии, которые должны определять, кто является тунеядцем и должен оплачивать 100% услуг ЖКХ. Будет много обиженных людей, которые попали в «трудную жизненную ситуацию», ибо в регионах просто нет работы. Серьезная проблема возникнет с гражданами, уехавшими за границу на заработки, но сохраняющими гражданство и регистрацию в Беларуси. Отдуваться за них придется родственникам.

Большое количество граждан заставят пройти унизительную процедуру долгого стояния в огромных очередях к этим комиссиям. Что достаточно точно иллюстрирует белорусскую модель «государства для народа», в котором население выступает в роли просителя.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»