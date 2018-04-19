В Минске запретили концерт группы сына Сергея Михалка 19.04.2018, 21:46

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Чиновники не выдали музыкантам гастрольное удостоверение.

Концерт группы Super Besse, который должен был состояться 11 мая в минском культурном центре «Корпус», отменяется, так как чиновники не выдали музыкантам гастрольное удостоверение, передает «Белсат».

Решение было принято управлением идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома.

По словам представителей «Корпуса», не выдали удостоверение из-за того, что до получения документов в сети появилась реклама события, что является нарушением действующего закона о гастрольной деятельности.

Как рассказал (The Village http://www.the-village.me/village/culture/culture-news/267331-super-besse-otkaz) менеджер группы Захар Шлимаков, «мы сначала даже не поняли, что за рекламная кампания, так как точно не публиковали тогда никакие постеры и афиши минского концерта». «Получается, кто-то может наклеить на забор афишу или написать в Facebook, что мы выступаем 11 мая, и это тоже будет считаться рекламной кампанией концерта», – говорит он.

Группа Super Besse была основана в Минске в 2013 году и исполняет музыку в стилях постпанк/колдвейв. Музыканты неоднократно выступали в европейских странах, в 2015 году группа подписала контракт с независимым лейблом I Love You Records (Латвия), где вышли оба альбома группы: «63610*» (2015) и «La Nuit *» (2017).