Авиасообщение между Россией и США может быть прервано 5 19.04.2018, 22:27

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Россия и США могут остаться без регулярного авиасообщения, заявили в российском МИДе.

Проблемы с выдачей виз США могут привести к тому, что «Аэрофлот» прекратит выполнение рейсов в Соединенные Штаты, предупредили в МИДе РФ. В настоящее время только эта авиакомпания выполняет регулярные прямые рейсы из Москвы в США, передает РБК.

МИД РФ заявил, что «положение с выдачей американских виз в России крайне удручающее». В ведомстве отметили, что сейчас срок рассмотрения документов на визу достигает 250 дней вместо принятых ранее 85. Проблемы с получением виз испытывают и экипажи самолетов, выполняющих рейсы между двумя странами.

«Нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. «Аэрофлот», который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Данные сервиса Skyccanner подтверждают, что прямое авиасообщение между двумя странами поддерживает только «Аэрофлот». Ранее прямые рейсы между США и Россией выполняла американская авиакомпания Delta, однако в начале марта она отказалась от этого маршрута. После этого «Аэрофлот» решил увеличить количество рейсов в США и привлечь к их выполнению более вместительные лайнеры.

В МИДе РФ подчеркнули, что, несмотря на массовую высылку американских дипломатов, ответственность за проблемы с получением виз несет именно Вашингтон. «Когда Россия в прошлом году после многочисленных враждебных выпадов США потребовала уравнять взаимное дипломатическое присутствие, решение о сокращении именно работников визовой секции было принято в Вашингтоне», — подчеркнули дипломаты. В этом году во время высылки американских дипработников, признанных персонами нон грата, Москва не включала в список уезжающих дипломатов консульских работников. Не должно было повлиять на сроки выдачи виз и закрытие американского генконсульства в Санкт-Петербурге, поскольку весь его персонал был переведен в Москву, отмечается в заявлении. «Так что визовой работе ничего не мешает — было бы желание, а его у США явно нет», — утверждает МИД РФ.

Заявление МИДа РФ стало ответом на слова генконсула США Лоуренса Тоби, прозвучавшие в опубликованном 19 апреля в «Независимой газете» материале «Пилоты и спортсмены встанут в одну очередь с туристами за визами в США». В статье говорилось, что Вашингтон намерен выдавать визы в приоритетном порядке по запросам МИДа только дипломатам и членам миссии при ООН.

Лоуренс Тоби в интервью изданию заявил, что причиной этого стало сокращение персонала диппредставительств США в России. После высылки 755 американских дипломатов в прошлом году график выдачи виз зависит от оставшихся консульских работников. «Например, одна из наших консульских офицеров упала и сломала руку, ей пришлось уехать, чтобы сделать операцию. В результате это сказалось на работе консульского отдела. И такого рода маленькие детали влияют на нашу работу», — рассказал Тоби.