Белорусы установили рекорд по взятым в банках кредитам 5 2.04.2018, 7:45

1,429

Долги населения выросли почти до $5 миллиардов.

Кредитный аппетит белорусов не уменьшается. По данным Нацбанка, на 1 марта физические лица увеличили свои долги перед банками до 9,3 миллиарда рублей. И это снова рекордная сумма. Регулятор, напомним, уже заявил о своем желании снизить интерес населения к жизни в долг с помощью новых правил выдачи кредитов.

Общая сумма выданных гражданам кредитов на 1 марта составила 9 327,8 миллиарда рублей. Большая часть этих денег - 6 152,9 миллиарда рублей — взята на покупку или строительство жилья. Каждый третий кредитный рубль (3 174,8 миллиарда) был потрачен на обычные покупки потребительских товаров.

При этом, стоит сказать, что в марте тенденция немного изменилась. Во-первых, долги стали расти меньшими темпами. Если в феврале граждане оформили кредитов на 160,1 миллиона рублей, то сейчас — на 135,8. Во-вторых, в марте интерес сместился в сторону кредитов на недвижимость. В феврале их было оформлено на сумму 59,3 миллиона рублей, в марте — на 71,5. Такая ситуация в первую очередь связана с ажиотажным спросом на дешевые квартиры малой площади в новостройках. Как нам известно, в некоторых банках есть даже очереди на рассмотрение заявок на такие кредиты.

В целом же рост объема кредитной задолженности связан в последний год связан как с некоторым ростом доходов населения, так и с активной позицией банков. Граждане, видя, что зарплата хоть немного, но растет, стараются восстановить докризисный уровень жизни. Банки же удовлетворяют этот спрос, делая жизнь в долг более доступной. Например, потребительские кредиты нередко выдают без справки о доходах, во многих банках одолжить деньги можно онлайн с помощью мобильных приложений, возможна доставка кредитки на дом. Кроме того, банки сами предлагают существующим клиентам (с хорошей кредитной историей) оформить кредиты. Например, клиенты некоторых банков получают сообщения о том, что им уже одобрена предварительная сумма возможного кредита, хотя заявку на него они даже не подавали.

Сначала слишком рьяное желание белорусов решать свои вопросы с помощью долгов вызвало обеспокоенность у кредиторов Беларуси. Евразийский фонд стабилизации и развития предложил властям охладить спрос на кредиты, поскольку они в свою очередь стимулируют спрос на импорт, что давит на курс рубля. Затем свою позицию высказал и Нацбанк. В итоге, с 1 мая выдавать кредиты будут по новым правилам: в Беларуси введут коэффициент долговой нагрузки. Банк будет анализировать доходы и расходы физического лица, которое обратилось за кредитом. «И расходы по кредитам, микрозаймам, лизингу не должны превышать 40% от объявленного физическим лицом дохода», — заявляют в Нацбанке.

Ожидается, что документы на этот счет будут опубликованы в самое ближайшее время.