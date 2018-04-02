Лилия Шевцова: У Путина полный мешок проблем 4 2.04.2018, 7:50

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Лилия Шевцова

Кремль может доставить еще немало беспокойства окружающему миру.

Об этом российский политолог Лилия Шевцова заявила во время чата на сайте издания "Главред".

"Я бы не стала петь реквием ни по России, ни по русской системе, ни по президенту Путину. Да, Россия в рецессии и в состоянии цивилизационного упадка. Да, система самодержавия гниет. Да, президент Путин имеет полный мешок проблем. Но потенциал дальнейшего существования как страны, так и ее системы единовластия все еще значителен. И Кремль сможет еще доставить немало проблем окружающему миру", – заявила она.

По словам политолога, это понимают все, включая Запад.

"Отсюда и столь опасливая реакция западных столиц на российские действия. Запад готов на санкции, но не смертельные и не самые болезненные. Запад пока не осознал, до какой степени можно на Кремль давить, чтобы не вызвать ожесточенной реакции. И можно ли давить дальше? Поэтому и весьма осторожная реакция Украины в отношении Москвы", – отметила она.

Шевцова предположила, что Киев не хочет обострять отношения с Москвой, "не будучи уверенным в позиции западного сообщества".

"Все это понятно. Россия – держава с ядерным оружием, и не опасаться ее было бы неразумно", – подчеркнула политолог.