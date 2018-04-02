Как католическая Пасха объединила родню двух конфессий 2.04.2018, 7:58

Небольшие рассказы о добре, семейных традициях и житейских чудесах называют «пасхалками».

Их рассказывают в Воскресенье Христово за общим столом. Увы, в деревнях и маленьких местечках традиция общего сбора родни — близкой и дальней — постепенно сходит на нет. Что-то исконное, кажется, уходит куда-то далеко, а прежние обычаи трансформируются во что-то новое. «Пасхалка», опубликованная журналисткой Ольгой Комягиной на сайте tut.by — о том, как католическая Пасха объединила одну мультиконфессиональную ивьевскую семью, и о нашей ностальгии по семейным посиделкам, которых так не хватает в современном мире:

«Шмат-шмат людзей было. А потым нешта стала — і ўсё»

«Очень хотелось написать о том, как на пасхальные праздники собирается большая белорусская католическая семья. Когда все вместе, когда общие традиции — и все съезжаются в большой дом. Хотелось позавидовать сплоченности родни, послушать те самые «пасхалки» и почувствовать себя дома. Но большая семья не находилась — уже ни у кого нет времени на общий стол. Но вдруг стало понятно: не надо искать далеко, такая семья — вот она, рядом, здесь. Я вспомнила, что в моей собственной большой родне переплелись две конфессии, но это никогда не мешало праздновать вместе две Пасхи.

И мы поехали в Ивье.

Родственники идею собраться большой родней за одним столом поддержали — и экстренно стали готовиться к нашему приезду.

— А мы ж так калісьці разам усе і збіраліся. Шмат-шмат людзей было. А потым нешта стала і ўсё — разбегліся, раз’ехаліся хто куды, — говорит взволнованно бабушка, собираясь на встречу.

Знакомьтесь с действующими лицами: семья Гончарук — Наталья, Чеслав, их дочери Светлана и Маргарита, зять Ян, мама Натальи — бабушка Елена. А дальше — уже не Гончарук. Сестра бабушки Елены — Валентина, ее сын — Юрий, его дочка — Ольга (то есть, я) и мой сын Артем.

Наталья, Чеслав, их дочери Светлана и Маргарита, зять Ян — католики. Все остальные из собравшихся за общим столом — православные.

С утра в Ивье идет дождь. Так холодно, что руки, держащие зонт, замерзают буквально через несколько минут. С порывистым ветром ничего сделать нельзя, и верующие, пришедшие на праздничную мессу в костел Петра и Павла, терпеливо стоят на улице. Людей так много, что все в здание храма просто не вмещаются.

Настоятель как может, подбадривает прихожан: мол, несмотря на то, что такая погода, в этот день надо радоваться и веселиться.

— Усміхайцеся, вы ж такія светлыя сёння і ва ўсе астатнія дні. Моладзь можа ўключыць музыку на поўную катушку і танчыць. Але не піце. І я не буду, акрамя кампота, — говорит настоятель. В костеле раздается смех. Священник еще долго говорит «дзякуй» всем пришедшим и просит вспомнить и помолиться за тех, кто в этот светлый день не смог прийти в костел, кто одинок, болен и не сможет сесть за семейный праздничный стол.

Поздравить католиков Ивья по традиции пришли мулла и православный батюшка. Здесь так принято — ходить друг к другу в гости по большим праздникам.

После совместной молитвы прихожане расходятся по домам. Наталья и Чеслав спешат к себе, а наши православные бабушки только выдвигаются в сторону церкви — «святить» вербы.

«Как-то все вместе перестали собираться»

Пока ждем их, тетя Наташа накрывает на стол. В кухне тепло и вкусно пахнет едой.

— А помнишь, как в советское время тех, кто ходил в костел, заносили в специальный список, а потом людей ждали неприятности? — говорит дядя Чесь.

Юрий согласно кивает и вспоминает, что в Ивье костел при Советах функционировал все время, а вот церкви не было — молиться ездили в Юратишки, что в 15 километрах от райцентра. Тайком. И только в 90-е годы в городке появилась своя небольшая церковь.

Разговор плавно переходит на традиции празднования Пасхи в семье.

— Сейчас и семьи не такие большие, как раньше. И как-то все вместе перестали собираться. Это раньше мы в Петровичи к свекрови ездили парсючка закалывали — там полка колбасы, там полка вяндлины, — вспоминает тетя Наташа. — Булки пекли в русской печи.

Кстати, не так давно в семье решили возродить старинную традицию пасхальной выпечки по маминому рецепту.

— Муж нашел на чердаке старые формы, в которых его мама пекла хлеб и пасхальные булки. Решил сам их начать снова готовить. Мамин рецепт, кстати, сохранился. Вот такая получилась преемственность. И пусть уже нет таких больших праздничных собраний родни, но что-то связующее все же остается. Попробуй, какие вкусные, — говорит Наталья и добавляет, что в выпекании пасхальных изделий есть свои хитрости. Во-первых, «тесто любит тишину», спешить с ним нельзя. Печь должна быть хорошо протоплена. Если она подостыла — все, булки не получатся. Или получатся не совсем такими, как хотелось бы.

В это время как раз и пробую ту самую выпечку. Вкусно!

В духовке — горшочки с картошкой, грибами и мясом. Это тоже традиционные блюда семьи. А вот рулеты с лавашем и запеченная курица — уже современные.

На столе по традиции — несколько видов палендвиц, домашняя колбаса, мясные рулеты. Все это так и манит своим запахом, но за праздничный стол еще садиться рано: все еще ждем бабушек, которые находятся на службе в церкви.

«Это очень важно — просто побыть дома, а Пасха — хороший повод собраться всем вместе»

Всем семейством в этот день сесть за стол и просто посидеть так и не получится. Света и Маргарита уйдут поздравлять своих крестниц — это тоже уже стало семейной традицией, — а потом отправятся на дневную мессу в костел. Утром службу пропустили — готовили. А бабушки задерживаются — праздничная служба в церкви затянулась.

— Ну так оно всегда и получается: кто-то приходит, кто-то уходит. Какие у нас традиции в этот день? Сходить на службу, поздравить крестниц, немного посидеть с родителями, обязательно попробовать «свянцонае». Наверное, это очень важно — просто побыть дома, а Пасха — хороший повод собраться всем вместе. И может быть, это и есть чудо, что вот мы так все наконец увиделись, — говорит Света и пытается вспомнить, когда же мы последний раз встречались. Наверное, еще в детстве.

— А помнишь, как бегали по улице, «секретики» закапывали?..

Я помню.

Бабушки приходят, когда девушки уже убегают на службу. Приветствуют: «Хрыстос Уваскрос!». Потом бьют всех вербами, потому что у православных сегодня вербное воскресенье. Так в отдельно взятой квартире переплетаются две конфессии одной веры.

— А ведаеш, асабліва святкаванне Пасхі не адрознівалася ў праваслаўных ды католікаў. Службы розныя, а традыцыя — адныя, — бабушка Валя рассказывает, как оно было раньше. Оглядывает стол и говорит, что, конечно, таких современных лакомств не было, но мясных изделий старались выложить много, булки вот тоже пекли, на службу ходили.

— Яшчэ, як малыя былі, дык мацаваліся яйкамі - у каго больш трывалыя. Качалі яйкі. Памятаю, бацька зробіць такі жэлаб з дрэва і мы ўсёй гурбой кацім па ім яйкі - у каго хутчэй закаціцца ўніз, той і выйграў. А потым беглі за падаянкай. Прыходзілі да хаты шчаслівыя, калі суседзі надораць што-небудь смачнае. Вось было шчасце! Маё дзецтва прайшло ў 30-гады ў Заходняй Беларусі, калі яшчэ можна было ўсё гэта рабіць адкрыта, а Лены — дык ужо не. Запрашчалі. Святкавалі тайна. Ужо амаль не збіраліся вялікімі гурбамі. Так гэткая традыцыя і сышла на нет. Можа, зараз усё будзе па-іншаму ў нашай сям'і, а Наташа цi Воля пачне нас усіх збіраць, — бабушка Валя хитро смотрит на меня и на тетю.

— …А ты приезжай в следующий раз. Будешь со мной булки печь, — говорит дядя Чесь 11-летнему Артему. Тот неуверенно соглашается. Вроде бы день без планшета, бабушки, которых уже и не помнит, когда видел, традиции какие-то — должно быть, скучно ему. Ан нет: «Хорошо так, мама!» — говорит. И правда — хорошо».