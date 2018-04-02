«Хочу жить»: Брестчане продолжают борьбу против аккумуляторного завода 2.04.2018, 8:08

Жители Бреста в шестой раз вышли на Площадь.

Несмотря на ряд неудач, борьба против аккумуляторного завода в Бресте, которая началась в январе, продолжается. Вчера жители Бреста уже шестой раз вышли на площадь Ленина, сообщает «Белсат».

«Хочу жить. И чтобы внуки мои жили. Чтобы была чистая экологическая ситуация в городе», - говорят участники акции.

Этому, по мнению участников акции, угрожает строительство аккумуляторного завода в свободной экономической зоне «Брест».

«Не все нам понятно в этом вопросе. Поэтому стараемся выходить, поддерживать. Жаль, что людей сегодня мало», - отмечают участники акции.

Вероятная причина - дождь. Поддержать мирный протест в виде кормления голубей пришли около пятидесяти человек. Но правозащитник Роман Кисляк иначе объясняет малое количество участников.

«Власти действуют путем репрессий, то есть они мягко давят, запугивают людей. Создают атмосферу страха», - констатирует правозащитник Роман Кисляк.

Так, после прошлой акции 25 марта брестские милиционеры задержали четырнадцатилетнего Ваню Стрельцова. Подростку заломили руки и поставили на колени. Через время на месте происшествия оказался его отец. Но это не остановило силовиков.

Вчерашнюю акцию сопровождали автозаки. К гражданам цеплялись сотрудники в гражданской одежде.

Участники акции говорят:

«Говорят, несанкционированный митинг. Который здесь митинг? Я не знаю. Уже, наверное, скоро поход в церковь также митингом будет считаться».

«В общем, разговор ни о чем. Люди не представились, ничего не сказали, кто они. Сказали, сотрудники Ленинского РУВД. Какие конкретно сотрудники, Бог его знает».

В руках брестчан, которые не побоялись выйти на улицы собственного города хотя и с мирным, но протестом, - шарики с надписью «Жить». Накануне их, а также листовки о вреде свинца раздавали активисты. В рамках кампании привлечения внимания к проблеме в середине марта в сети появился клип с таким же названием.

Также брестчане создали сайт stopzavod.by, где можно подписать электронную петицию. Здесь же перечислены причины несогласия горожан со строительством завода. Среди них: образование ежедневно более трех тонн опасных отходов, отсутствие в проекте системы их мониторинга, несоответствия и ошибки в документации.

Эти и другие аргументы общественное объединение «Экодом» вместе с местными активистами представили двадцать седьмого марта в суде Московского района Бреста. Который, однако, отклонил иск к Брестскому райисполкому и компании «АйПауэр», которая и строит завод.