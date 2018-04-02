В Бахрейне открыли крупнейшее в истории страны месторождение газа 2.04.2018, 8:33

Нефти и газа в нем больше, чем во всех известных в стране месторождениях с 1932 года.

Власти Бахрейна заявили, что обнаружили на территории страны самое большое месторождение нефти и газа. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местное информационное агентство.

Утверждается, что запасы в найденных залежах превышают объемы всех нефтегазовых месторождений, открытых в стране с 1932 года.

Подробностей об объемах не сообщают - отмечается только, что запасов хватит на длительное время.

80% поступлений в бюджет Бахрейна приносит именно нефть и газ.