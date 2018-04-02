Идеологи проводят «разъяснительные беседы» со священниками за молитвы на День Воли 2.04.2018, 8:41

Фото с сайта thebestartt.com

Действия властей напоминают старый советский анекдот про «партбилет на стол».

Максим Гацак, редактор религиозного сайта Krynica.info, рассказал «Белсату», что идеологические отделы вызывают священников на «разъяснительные беседы» за молитвы за Беларусь и белорусский народ 25 марта.

Подробнее о актуализации советского анекдота про «партбилет на стол» и другие события недели смотрите в видео с Максимом Гацаком и блогером из Березы Александром Кабановым.