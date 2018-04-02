Идеологи проводят «разъяснительные беседы» со священниками за молитвы на День Воли
- 2.04.2018, 8:41
Действия властей напоминают старый советский анекдот про «партбилет на стол».
Максим Гацак, редактор религиозного сайта Krynica.info, рассказал «Белсату», что идеологические отделы вызывают священников на «разъяснительные беседы» за молитвы за Беларусь и белорусский народ 25 марта.
Подробнее о актуализации советского анекдота про «партбилет на стол» и другие события недели смотрите в видео с Максимом Гацаком и блогером из Березы Александром Кабановым.