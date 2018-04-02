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Госдепартамент США временно возглавил Джон Салливан

  • 2.04.2018, 9:08

Салливан будет руководить американской дипломатией до утверждения в должности Майка Помпео.

Первый заместитель государственного секретаря США Джон Салливан с 1 апреля стал исполняющим обязанности председателя Государственного департамента, пока процедуру утверждения на должность не пройдет номинированный Трампом Майк Помпео.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Заместитель секретаря Джон Салливан является опытным лидером, который заслужил доверие и уважение своих коллег и Белого дома. Поскольку он взял сегодня на себя полномочия исполняющего обязанности государственного секретаря, Государственный департамент будет находиться в надежных руках, пока Майк Помпео будет проходить процесс утверждения", - написала Нойерт.

Напомним, президент США Дональд Трамп уволил государственного секретаря Рекса Тиллерсона и предложил заменить его директором ЦРУ Майк Помпео. Заместитель бывшего государственного секретаря США Рекса Тиллерсона Стив Голдштейн также был уволен.

Комитет Сената США по иностранным делам рассмотрит кандидатуру Помпео в апреле.


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