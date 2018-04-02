Госдепартамент США временно возглавил Джон Салливан 2.04.2018, 9:08

Салливан будет руководить американской дипломатией до утверждения в должности Майка Помпео.

Первый заместитель государственного секретаря США Джон Салливан с 1 апреля стал исполняющим обязанности председателя Государственного департамента, пока процедуру утверждения на должность не пройдет номинированный Трампом Майк Помпео.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт.

"Заместитель секретаря Джон Салливан является опытным лидером, который заслужил доверие и уважение своих коллег и Белого дома. Поскольку он взял сегодня на себя полномочия исполняющего обязанности государственного секретаря, Государственный департамент будет находиться в надежных руках, пока Майк Помпео будет проходить процесс утверждения", - написала Нойерт.

Deputy Secretary John Sullivan is an experienced leader who has earned the trust and respect of his colleagues and the @WhiteHouse. As he assumes the title of Acting Secretary of State today, @StateDept will be in steady hands as Mike Pompeo moves through the nomination process. — Heather Nauert (@statedeptspox) 1 апреля 2018 г.

Напомним, президент США Дональд Трамп уволил государственного секретаря Рекса Тиллерсона и предложил заменить его директором ЦРУ Майк Помпео. Заместитель бывшего государственного секретаря США Рекса Тиллерсона Стив Голдштейн также был уволен.

Комитет Сената США по иностранным делам рассмотрит кандидатуру Помпео в апреле.