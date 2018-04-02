30 розыгрышей, которые всколыхнули все человечество 1 2.04.2018, 9:31

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На что еще способно чувство юмора.

Дерево-спагетти, лягушачья волна и Ленин в Диснейленде — это далеко не весь список знаменитых первоапрельских шуток, пишет segodnya.ua.

1. Лягушачье цунами. В 1906 году американская газета Wichita Daily Eagle опубликовала на первой полосе информацию об уникальном природном явлении. Издание сообщило, что по реке Арканзас на юг движется огромная волна высотой 11 футов (более 3 метров). Навстречу ей, на север, мигрируют миллионы лягушек. Обе волны, водная и лягушачья, должны будут встретиться возле города Вичита около 10 часов утра.

В назначенный час возле реки собрались тысячи жителей Канзаса, пожелавшие стать свидетелями беспрецедентного события. Но ни лягушек, ни волны они не дождались: спустя три часа люди разошлись.

2. Шуточная бомба. 1 апреля 1915 года, в разгар Первой мировой войны, французский военнослужащий довольно жестко пошутил над немцами. Он бросил с самолета на их лагерь бомбу. Немцы в панике разбежались, но взрыва не последовало. Оказалось, что "бомба" — это футбольный мяч, на котором написано: "С 1 апреля!"

3. Разрушение Капитолия. В 1933 году газета The Capital Times, выходящая в Мэдисоне, штат Висконсин, опубликовала фотографию разрушенного Капитолия. Подпись гласила, что здание было повреждено загадочными взрывами, причина которых — "большое количество газов от бурных обсуждений в Сенате".

Приписку мелкими буквами, что это первоапрельская шутка, многие читатели не увидели. А потому в новость они поверили и позже назвали розыгрыш "бестактным и отвратительным".

4. Летун на лыжах. В 1934 года немецкое издание Berliner Illustrirte Zeitung опубликовало необычное фото. На нем был запечатлен летящий по воздуху человек, обутый в лыжи, с "плавником" позади. В руках он держал устройство, в которое дул. Чудесное изобретение работало от потока воздуха из легких, активирующего роторы. Лыжи служили шасси, а "плавник" регулировал высоту и угол полета. Шуточное фото перепечатали многие газеты, в том числе американские, например The New York Times.

5. Гигантский рой злых ос. В 1949 году ведущий новозеландской радиостанции сообщил о том, что к Окленду движется рой опасных ос. По его словам, туча из насекомых была величиной в милю. Радиоведущий посоветовал жителям, выходящим на улицу, заправлять брюки в носки. Что многие и сделали.

Эту шутку позитивно восприняли далеко не все. Теперь на новозеландских радиостанциях есть правило, предписывающее говорить в эфире 1 апреля только правду.

6. Урожай спагетти. 1 апреля 1957 года на BBC в передаче Panorama вышел сюжет, в котором рассказывалось об урожае спагетти в Швейцарии. Фермеры собирали их прямо с деревьев. Журналисты сообщили, что небывалый урожай удалось получить благодаря мягкой зиме и уничтожению жука-долгоносика.

Зрители поверили. Они начали звонить на BBC с вопросами, как им вырастить свое дерево. В компании им посоветовали положить спагетти в банку с томатным соусом и "надеяться на лучшее".

7. Чулки для телевизора. В 1962 году на шведском телеканале SVT рассказали о том, как с помощью нейлонового чулка сделать изображение цветным. Эксперт по имени Кьелл Стенссон на полном серьезе поведал о новейшей технологии и подробно объяснил, как она работает. По его словам, световые волны преломляются через мелкоячеистую сетку, благодаря чему появляется цвет.

Для того чтобы увидеть цветное изображение, нужно наклонить голову под определенным углом. Зрители поверили и отправились в магазины за чулками. Но это не помогло: цветное телевещание появилось в Швеции лишь в 1970 году.

8. Болезнь рыжеволосых. 1 апреля 1973 года на радио BBC вышла передача о голландской болезни деревьев, поражающей рыжеволосых людей. Гость студии, академик, рассказал, что их волосы за несколько дней становятся желтыми, а затем выпадают. Человек лысеет. Академик объяснил эту особенность тем, что формула крови рыжеволосых схожа с составом почвы в лесу, где оказались поражены деревья.

Под конец эфира выяснилось, что в роли академика выступил известный ирландский писатель и комик Спайк Миллиган.

9. Проснувшийся вулкан. Утром 1 апреля 1974 года жители города Ситка, штат Аляска, были шокированы. Из кратера вулкана Эджком, спящего с XIX века, шел черный дым. Люди в панике начали собирать вещи и готовиться к эвакуации.

Пилоты береговой охраны, подлетевшие к вулкану, выяснили, что это не извержение. На склоне горела гора старых покрышек. Рядом была огромная надпись на снегу: "April Fool". Выяснилось, что "извержение" устроил 50-летний местный житель Оливер Бикар. Четыре года он собирал старые шины, а затем решил разыграть земляков.

10. 100-минутный час. 1 апреля 1975 года главные австралийские телеканалы сообщили о введении новой системы исчисления времени. Минута теперь включала не 60, а 100 секунд, а час — не 60, а 100 минут. Местные власти заявили, что вдобавок к этому будет введен 20-часовой рабочий день.

Эту информацию подтвердил премьер штата Южная Австралия Дезмонд Коркоран, заявивший об эффективности новой системы. В сюжете показали, как в Аделаиде установили новые часы с циферблатом на 10 делений. Зрители были шокированы.

11. Ослабление гравитации. В 1976 году английский астроном Патрик Мур заявил на радио BBC о необычном явлении. По его словам, Плутон и Юпитер расположились относительно Земли особым образом — так, что совместные силы гравитации небесных тел ослабили гравитационное поле. И если жители Земли подпрыгнут ровно в 9:47, они испытают "странное чувство".

Слушатели, позвонившие на радиостанцию, подтвердили, что так и случилось. Многие утверждали, что им даже удалось полетать по комнате.

12. Райская страна. В 1977 году британское издание The Guardian опубликовало вкладку из семи страниц, где рассказывалось о маленькой республике San Serriffe, занимающей несколько островов в Индийском океане. Страна описывалась как райская: с чудесными пейзажами, приветливыми жителями. Два главных острова, на которых располагалось государство, назывались Upper Caisse и Lower Caisse, они имели форму точки и запятой.

Читатели оборвали телефоны газеты, пытаясь узнать, как добраться до San Serriffe и сколько стоит там отдохнуть. Журналисты позже признались, что пошутили, причем использовали профессиональные термины. San Serriffe — это измененное название шрифта Sans Serif, Upper Caisse произошло от upper case (заглавная буква), а Lower Caisse — от lower case (прописная буква).

13. Электронный Биг-Бен. 1 апреля 1980 года на ВВС сообщили, что знаменитые часы Биг-Бен станут электронными. Эта новость вызвала бурю негодования у слушателей.

В японском отделении BBC, повторившем это сообщение, прибавили, что стрелки продадут четырем слушателям, которые первыми дозвонятся до студии. Всех опередил матрос, отправивший заявку азбукой Морзе на телетайп.

14. Стрижка гвардейских шлемов. В 1980 году журнал Soldier опубликовал сенсационную новость о том, что меховые шлемы ирландских гвардейцев, охраняющих Букингемский дворец, нужно регулярно стричь. Издание сообщило, что медвежья кожа содержит гормон, который отвечает за рост шерсти. И это открытие может кардинальным образом решить проблему облысения.

Этой информации поверили не только читатели Soldier, но и газета London Daily Express, сделавшая перепечатку.

15. Бракованные бюстгальтеры. 1 апреля 1982 года в британской газете Daily Mail было опубликовано сообщение о продаже 10 тысяч бракованных бюстгальтеров. Издание утверждало, что для поддерживающего каркаса в них использовали медную проволоку, которая должна была пойти на изготовление пожарной сигнализации. А медь, взаимодействуя с нейлоном и нагреваясь от тепла тела, может производить статическое электричество. Обладательницы бракованных бюстгальтеров, таким образом, создавали помехи для теле- и радиостанций.

Рассказывают, что этой шутке поверили даже специалисты. Например, главный инженер British Telecom якобы распорядился, чтобы проверили, не носят ли сотрудницы компании нижнее белье с медью.

16. Страшные горячеголовые ледорубы. В 1985 году в апрельском номере Discover Magazine опубликовали статью об открытии нового вида млекопитающих, живущего в Антарктиде. Биолог Эйприл Паццо назвал животных горячеголовыми ледорубами: они растапливали лед и атаковали пингвинов.

"Они отвратительны: около шести дюймов в длину, весят несколько унций, имеют очень высокий уровень метаболизма — их температура тела составляет 110 градусов, живут в лабиринтах во льду. Огромное количество тепла они излучают через "пластину" на голове", — рассказал ученый.

Паццо предположил, что именно эти ужасные животные могли стать причиной бесследного исчезновения исследователя Антарктиды Филиппа Пуассона в 1837 году. По признанию авторов Discover Magazine, эта статья получила самое большое количество откликов от читателей за всю историю издания.

17. Демонтаж Эйфелевой башни. В 1986 году французская газета Le Parisien заявила о демонтаже Эйфелевой башни. Знаменитое сооружение должны перевезти и собрать заново в строящемся Диснейленде. А на месте башни планировалось построить стадион для Олимпиады. Многие парижане в розыгрыш поверили и были очень возмущены.

18. Покупка Марадоны. В 1988 году 1 апреля отличилась газета "Известия". Она напечатала новость о том, что Диего Марадона переходит в московский "Спартак" за очень приличный гонорар — 6 миллионов долларов. Агентство Associated Press эту новость подхватило, она распространилась по всему миру. Это был первый розыгрыш на страницах советской прессы.

19. Скидка за татуировку. 1 апреля 1994 году National Public Radio выступило с заявлением, что несколько крупных компаний, в том числе Pepsi, решили оригинальным образом привлечь молодых потребителей. Они пообещали предоставить пожизненную 10-процентную скидку тем, кто сделает на ушах татуировку с логотипом компании. Несмотря на уточнение, что это был розыгрыш, желающие сэкономить атаковали тату-салоны.

20. Водочные батончики. Еще один розыгрыш устроило в 1994 году агентство ИТАР-ТАСС. Оно сообщило о выпуске специально для России новых конфет — "водочных батончиков". Это был своеобразный ответ "Марсу" и "Сникерсу".

Агентство пообещало, что батончики выпустят с тремя вкусами: соленого огурца, лимона и кокосового ореха. А в ближайшее время в магазинах появится растворимая водка в чайных пакетиках.

21. Покупка тела Ленина. Irish Times в 1995 году решила "переселить" забальзамированное тело Ленина из мавзолея. Газета опубликовала новость, что руководство Диснейленда хочет выкупить его за любую сумму и переговоры уже ведутся. Новый мавзолей должен был стать оригинальным аттракционом в строящемся парке.

22. Генеральная уборка интернета. В 1997 году пользователям интернета от имени Группы обслуживания сети при Массачусетском технологическом институте по электронной почте пришли письма о том, что с 31 марта по 2 апреля будет производиться "генеральная уборка". Авторы рекомендовали отключить от Сети все компьютеры.

Как было указано в письме, масштабные профилактические работы требовались для очищения интернета от электронного мусора, который скопился за несколько лет работы. Пять мощных японских роботов Toshiba ML-2274 должны были удалить неактивные адреса электронной почты, неработающие сайты и веб-ресурсы хакеров.

Подобным образом ранее разыгрывали абонентов телефонных станций. Их просили завернуть трубки телефонов в целлофановые пакеты, чтобы собрать пыль, которая могла высыпаться во время профилактики.

23. Поправленное Пи. В 1998 году законодатели Алабамы решили "навсегда изменить математику, науку и мир". И заявили, что отныне число Пи будет равно не 3,14159… а 3,0. Это решение аргументировали тем, что 3 больше соответствует "библейскому значению числа Пи". Сами законодатели узнали о том, что они приняли такое решение, после шквала гневных звонков и писем, который на них обрушился. Новость о числе Пи была опубликована в местных газетах. Таким образом ученый Марк Бослоу решил выразить протест против попыток отменить изучение теории эволюции в школе.

24. Гамбургер для левшей. В том же 1998 году в USA Today появилась реклама Burger King. Компания объявила об особом предложении в меню — гамбургере для левшей. Булочку и начинку в нем развернули на 180 градусов, чтобы было удобнее обедать.

Рекламе поверили: в Burger King еще долгое время приходили посетители, желающие заказать "леворукий гамбургер".

25. Время по Гиннесу. И еще один громкий розыгрыш 1998 года. Пивоваренная компания Guinnes разослала накануне 1 апреля пресс-релиз, в котором сообщила о том, что стала спонсором Королевской обсерватории в Гринвиче. И благодаря этому на целый год время по Гринвичу будет переименовано во время по Гиннесу. Эту новость напечатало солидное издание The Financial Times.

26. Виагра для хомячков. В 2000 году не менее солидное британское издание The Independent опубликовало информацию о создании "Виагры" для застенчивых хомячков и прочих грызунов. Ученые из Флориды таким образом решили спасти домашних питомцев, которые страдают от чувства сексуальной неполноценности. Зоозащитники были в шоке.

27. Морковь с дырочками. В 2002 году сеть британских супермаркетов Tesko заявила в газете Sun о новом виде моркови — с дырочками, благодаря чему через корнеплод можно свистеть. А торговая сеть Waitrose прорекламировала гибрид ананаса и банана — пинан. Читатели газеты долго искали новые продукты в магазинах.

28. Несбывшаяся мечта. В 2003 году более 3 тысяч человек собрались в Праге на открытие супермаркета "Чешская мечта". Незадолго до этого в городе появились рекламные билборды, обещавшие рекордно низкие цены. В итоге ленточку перерезали перед огромным плакатом, установленным посреди поля. Розыгрыш устроили студенты режиссерского факультета. Они решили провести социальный эксперимент по созданию утопии и сняли о "Чешской мечте" фильм.

29. Летающие пингвины. В 2008 году канал BBC в одной из серий программы "Чудеса эволюции" рассказал о летающих пингвинах. Их нашли недалеко от Антарктики. Видео, размещенное на YouTube 31 марта, быстро стало хитом. Ведущий программы Терри Джонс рассказал, что пингвины решили спастись от холода и улетели в леса Южной Америки погреться под тропическим солнцем.

30. Изобретения Google. Розыгрышами отметилась и Google. В 2011 году компания выложила ролик, рассказывающий о Gmail Motion — новом инструменте для работы с электронной почтой. Пользователям нужно было демонстрировать перед веб-камерой определенные жесты.

В то, что это была шутка, многие не поверили: новость о Gmail Motion быстро разошлась по СМИ. Но идею оперативно воплотили в жизнь. Сотрудники компании ICT написали программу, которая действительно позволяла управлять почтовым сервисом Gmail при помощи телодвижений и контроллера Kinect.

В 2013 году Google объявила о запуске службы Google Nose, которая передавала запахи на устройство пользователя. Видеоролик, в котором рассказывается о новинке, сделан довольно убедительно.