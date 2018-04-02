Путина прогонят, и он станет героем плоских анекдотов 20 Альфред Кох

2.04.2018, 9:34

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Альфред Кох

Как ушел Тулеев, так уйдет и сам Путин – с позором и под радостное улюлюканье толпы.

Тулеев, Тулеев... Эта отставка – совсем другая отставка...

В отличие от других знаковых отставок (например, Лужкова), она показывает как будут «уходить» высокопоставленные чиновники при позднем Путине.

Они будут уходить не по своей или его воле, а под давлением обстоятельств и народа. В результате какого-нибудь катаклизма на вверенной территории. Больные, слабые, полоумные. С позором и под радостное улюлюканье толпы.

Так уйдет и сам Путин. Без почестей. Без благодарственных молебнов и фанфар. Его просто прогонят и он станет героем плоских анекдотов про обосравшегося от страха старика...

Альфред Кох, «Фейсбук»