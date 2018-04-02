В трех районах Минска исчезла вода 5 2.04.2018, 9:40

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Воды нет в Ленинском, Октябрьском и Заводском районах.

Об этом сообщили в контакт-центре ЖКХ по номеру 115, передает kp.by.

- Информация об аварии пришла буквально 10 минут назад, - сообщила в 8.30 оператор единого контакт-центра ЖКХ. - Авария на водоводе, нет воды в трех районах - Октябрьском, Ленинском и Заводском.

По словам оператора, над устранением последствий уже работают специалисты. Ориентировочное время, когда вода появится, в контакт-центре назвать не смогли.