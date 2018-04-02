Ушел из жизни худрук «Театра.Doc» Михаил Угаров 2.04.2018, 9:58

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Театральному режиссеру было 62 года.

Умер драматург, режиссер и художественный руководитель «Театра. Doc» Михаил Угаров, говорится на официальной странице театра в Facebook.

Сообщения о смерти Угарова опубликовали его коллеги Мария Разбезжина и Александр Галибин на своих страницах в Facebook, передает rbc.ru.

Разбезжина в комментариях к посту добавила, что причиной смерти стал внезапный сердечный приступ. Несмотря на оперативный приезд скорой, спасти Угарова медикам не удалось. Газете «Коммерсантъ» информацию о кончине режиссера подтвердили в «Театре.doc».

Угарову было 62 года.

На сайте «Театра. Doc» соответствующая информация на момент написания материала не была опубликована.

Угаров родился в 1956 году в Архангельске. Он учился в Литературном институте имени А.М.Горького, но ушел с четвертого курса. В 1990-е был участником творческого совета «Дебют-центра» в Центральном Доме актера. Работал на телевидении, в частности, был руководителем программы «Моя Семья» на РТР и сценаристом ток-шоу «Окна» на СТС.

Кроме основанного им в 2002 году с супругой «Театра. Doc», где Угаров работал в жанре «документального театра», он ставил спектакли в Центре драматургии и режиссуры, в МХТ им. Чехова, ET CETERA, театрах «Школа современной пьесы» и «Практика». Угаров — один из создателей фестивалей «Новая пьеса» и «Любимовка», входил в число идеологов театрального движения «Новая драма», преподавал в «Школе документального кино и театра». Наиболее известные его пьесы — «Смерть Ивана Ильича» и «Облом off», а фильмография включает семь картин, где он был режиссером и сценаристом. Угаров является лауреатом премий «Новое слово», «Золотая маска», драматургического конкурса МХТ им. Чехова и Министерства культуры. Он преподавал в «Школе документального кино и театра» и Высшей школе журналистики НИУ ВШЭ.