«Тунеядцы» подключили к своей борьбе ООН 2 2.04.2018, 10:21

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В ООН поступили еще три обращения из Могилева.

Олег Аксёнов, Олег Метелица и Станислав Павлинкович решили судиться с Республикой Беларусь на международном уровне.

Участники весенних протестов 2017 года решили обжаловать решения белорусских судов в Комитете по правам человека ООН, пишет могилевская «Весна».

Лидер могилевских христианских демократов Олег Аксёнов был одним из заявителей «Марша нетунеядцев» 15 марта 2017 года. Чтобы не допустить участие политика в акции протеста, суд Ленинского района за день до акции решил отправить мужчину на 15 суток в изолятор временного содержания. Формально причиной для ареста Аксёнова стала организация незаконного массового мероприятия – предыдущего Марша рассерженных белорусов 19 февраля 2017 года.

12 суток за участие и выступление на могилевской акции против налога на «тунеядство» получил бизнесмен из Белынич Олег Метелица.

Могилевчанин Станислав Павлинкович свой срок за участие в протестном митинге отбывал в Минске, куда он отправился на празднование Дня Воли-2017. Суд наказал его 5 сутками.

В подготовке всех трех жалоб активистам помогал правозащитник Борис Бухель, который отмечает стратегическую важность обращений в Комитет по правам человека ООН:

— Законы государства должны соответствовать международному законодательству. В частности, Международному пакту о гражданских и политических правах, согласно которому свобода мирных собраний – одна из основных. Однако в Беларуси эта свобода зачастую ограничивается, причем безо всяких на то стоящих причин. Обжалованием решений государства на международном уровне мы демонстрируем, что это не граждане нарушили закон, а власти, — рассказал правозащитник.

Ранее из Комитета пришло сообщение о регистрации первых двух жалоб, которые были направлены ещё в конце декабря 2017 года.