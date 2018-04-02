Видеофакт: Водитель автобуса в Бресте обругал милиционера 31 2.04.2018, 10:32

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Милиционер перегородил автобусу дорогу.

В интернете появилось видео конфликта между двумя водителями на остановке «Микрорайон Южный» по улице Сябровскай в Бресте, сообщает сайт brestcity.by.

Автобус остановился на остановке общественного транспорта, но его подпер милиционер на своем автомобиле, решивший что-то купить в киоске. Водитель автобуса стал громко выражать свое недовольство.

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