Видеофакт: Водитель автобуса в Бресте обругал милиционера

Видеофакт: Водитель автобуса в Бресте обругал милиционера31
- 2.04.2018, 10:32
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Милиционер перегородил автобусу дорогу.
В интернете появилось видео конфликта между двумя водителями на остановке «Микрорайон Южный» по улице Сябровскай в Бресте, сообщает сайт brestcity.by.
Автобус остановился на остановке общественного транспорта, но его подпер милиционер на своем автомобиле, решивший что-то купить в киоске. Водитель автобуса стал громко выражать свое недовольство.
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