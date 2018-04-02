Российского активиста депортировали из Беларуси из-за участия в Дне Воли 1 2.04.2018, 10:55

Руслан Коновалов

Фото: «Радыё Свабода»

Руслану Коновалову запретили въезд в страну в течение пяти лет.

Активист Руслан Коновалов был в числе тех региональных активистов, которых милиционеры задержали 25 марта, чтобы не допустить их участия в праздничном митинге и концерте в Минске, посвященном 100-летию Белорусской Народной Республики, пишет сайт orsha.eu.

Руслан Коновалов родился в Красноярске - оттуда и российское гражданство, но большую часть жизни прожил в Орше. Здесь он в свое время возглавлял Молодежь Белорусского Народного Фронта.

Задержали же Коновалова в Барановичах, где в последнее время жил и работал. Приблизительно трое суток ничего не было известно о его судьбе. Оказалось, что он на четыре дня просрочил необходимую для граждан других стран процедуру - надо раз в три месяца ездить в страну своего гражданства, а Руслан гражданин России.

Вечером в пятницу в сопровождении двух милиционеров Коновалова доставили на территорию России, запретив возвращение в Беларусь в течение пяти лет. В Орше с ним смогли встретиться местные демократические активисты, которые передали некоторые вещи, которые он оставил в Орше.