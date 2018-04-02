Победа: Ресторан выплатит официанту из Гомеля $2500 2 2.04.2018, 10:59

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Артем Косилов (слева) и Леонид Судаленко

Профсоюз РЭП отстоял в суде молодого специалиста.

Независимый профсоюз РЭП отстоял в суде интересы члена профсоюза: наниматель обязан выплатить официанту Артему Косилову средний заработок за прогул по вине нанимателя за срок в… 19 месяцев.

2 апреля суд Советского района Гомеля избавил Артема Косилова от необходимости возвращать колледжу средства за обучение: согласно решению суда, наниматель исправит запись в трудовой книжке, из чего будет следовать, что молодой специалист все-таки отработал распределение, пишет praca-by.info.

Но помимо изменения даты увольнения с августа 2016 года на февраль 2018, официант получит еще и деньги: средний заработок за 19 месяцев, начиная с августа 2016 года. Вместе с пеней сумма составила 4818 рублей.

Интересы Артема Косилова, члена профсоюза РЭП, в суде представлял правовой инспектор труда по Гомельской области юрист Леонид Судаленко:

– Практика нашего профсоюза знала случай взыскания среднего заработка за время вынужденного прогула за 11 месяцев. Сегодня мы улучшили практику: суд взыскал средний заработок в пользу рабочего за вынужденный прогул за 19 месяцев или 600 дней.

Юрист объяснил, что, по его мнению, было главным в этом процессе:

– И хотя решение суда пока в законную силу не вступило, я уверен: оно останется таким, даже если будет кассационная жалоба. В этом деле мы боролись даже не за деньги. Главным было снять материальные претензии учреждения образования, где член нашего профсоюза получил рабочую специальность. У нас это получилось, пускай сейчас наниматель думает, как урегулировать претензии, связанные с компенсацией государству затрат на обучение молодого специалиста, уволенного с работы в период отработки.