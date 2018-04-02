Мать школьницы из Сморгони: Она в не первый раз ставит на место ведущих 13 2.04.2018, 11:20

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Эпизод с белорусской девочкой и Максимом Галкиным не был постановкой.

11-летняя Настя Ванеева стала известной на всю Беларусь 1 апреля, когда российский Первый канал показал ее выступление в одном из телешоу. Ведущий Максим Галкин представил Настю как музыканта из «Белоруссии», на что получил от девочки отпор.

«Правильно говорить «из Беларуси», - пояснила ему девочка. «Настя из СмОргани», - пытался давить Галкин. «Из Сморгони», - снова поправила его белоруска.

Ролик моментально стал вирусным, его распространили все основные белорусские сайты. «Радыё Свабода» узнала, что Настя Ванеева уже пять лет занимается цимбалами в сморгонской художественной школе имени Огинского.

«Она еще на репетиции его поправила, - рассказывает мать Анастасии Юлия Солодкевич. - Это не было постановкой. Импровизация. Настя начала еще перед выступлением поправлять, а он все равно «Белоруссия» сказал. Ну вот она его снова решила поправить».

Мама Анастасии говорит, что шоу вообще было максимально приближено к выступлению на концерте. Настя впервые видела певицу, с которой приходилось выступать. Импровизировала не только в диалогах с Галкиным, но и в музыкальном плане.

«Настю просто увидели в интернете, позвонили нам, пригласили поучаствовать, - продолжает Юлия Солодкевич. - Сейчас я читаю отзывы на российских сайтах, там пишут, что она высокомерная, самоуверенная... На самом деле Настя скромная, у нее заниженная самооценка. Она стояла там за занавесом, боялась очень. Это только так кажется, что она такая дерзкая. Возможно, просто такая защитная реакция. Вот вы мне рассказываете о том, что в интернете положительные отзывы, но на российских сайтах другие».

Настя, кроме цимбал, также увлекается рисованием и лепкой, в школе учиться исключительно на «отлично». «У нее рабочий день покруче, чем у взрослых, - говорит мама Анастасии. - Иногда даже поесть не хватает времени. Все бегом, бегом».

Юлия Солодкевич также рассказывает, что ее дочь не первый раз участвует в телевизионных шоу. Ранее ездила в Украину, где также учила ведущих произносить название своей страны правильно.

«Почему она Галкина решила поправить? Ну, у нас же страна называется Республика Беларусь, - говорит Юлия Солодкевич. - Поэтому «Белоруссия» режет слух. И Анастасии тоже. Она уже не впервые так делает. Были в Украине на телешоу «Круче всех», там тоже поправляля, еще на репетиции. Но украинцы сразу исправились, и больше «Белоруссия» не говорили. А вот в России решили оставить».