Автобус с белорусскими туристами попал в ДТП в Польше 2.04.2018, 11:33

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Фото: Jacek Zych / Forum

Девяти пострадавшим оказана помощь на месте, еще двое госпитализированы.

По меньшей мере 11 человек получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше, где автобус с белорусскими туристами съехал в кювет, сообщает newsbel.by.

По свидетельству очевидцев в соцсетях, инцидент имел место на юго-западе Польши недалеко от города Свебодзице в Нижнесилезском воеводстве. Как пишет издание Onet Wroclaw, туристический автобус, в котором ехало 30 человек, столкнулся с легковушкой, а потом съехал в придорожный кювет и перевернулся.

Известно, что туристы возвращались из Праги. Организатор тура отправил за людьми еще один автобус. Девяти пострадавшим оказана помощь на месте, еще двое госпитализированы.