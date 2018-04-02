Минчанка: В 17 лет подрабатывала официанткой, за два года накопила на свадебное платье 2.04.2018, 11:40

Белоруска рассказала про свои первые заработанные деньги.

23-летняя минчанка Анастасия рассказала tut.by о первых заработанных деньгах:

— Свои первые деньги я заработала в 13 лет. Несколько лет до этого я посещала разные кружки в галерее детского творчества и слышала о том, что летом ребятам, которым уже есть 14 лет, можно заработать. Больше всего мне нравилось плести из бисера деревья и цветы, а здесь еще за это деньги предлагают. Проблема была только в том, что 14 мне должно было исполниться только в декабре, а мысль о первом заработке уже прочно засела в голове. В галерее меня уже хорошо знали, поэтому мы договорились, что оформим брата, который на 4 года меня старше, ну а работать буду я.

С этим связан отдельный смешной момент. Для оформления на работу нужна была медицинская справка. Брат все прошел, но в детстве у него была травма шеи, которая запрещает тяжелые физические нагрузки. В общем, позвонила ему медсестра уточнить вид работы, которую он будет выполнять, и предупредить, что, если работа с тяжелыми физнагрузками, то справку не дадут. В итоге, когда брат сказал, что плести из бисера будет, медсестра не удержалась от смеха. Брат сказал, что с меня шоколадка с зарплаты за 30 секунд его позора.

В итоге я заработала свои первые 140 тыс. бел. руб. На тот момент это было около 70 долларов. Счастью не было предела, деньги я добавила ко дню рождения на новый мобильный телефон.

После это я старалась всегда найти какой-то заработок и в 17 лет начала работать постоянно официанткой.

Папа был против, нервничал, что учеба в колледже пострадает из-за этого. Но мне очень хотелось получить водительские права, поэтому мамина поддержка и мое большое желание сыграли свою роль. В итоге права я так до сих пор не получила, те деньги положила в банк под процент (около 400 долларов), пополняла периодически и в 19 лет купила свое свадебное платье.

Родители оплатили само застолье с нашей стороны, а все остальное я смогла оплатить сама с заработанных денег.

Работа не помешала закончить колледж со средним баллом 9.0, поступить заочно и успешно сдавать сессии. Помимо этого ранний опыт работы и правильная расстановка приоритетов позволила в 20 лет вырасти из официантки в бухгалтера. В 21 год я со спокойной душой, что чего-то добилась в своем возрасте, ушла в декрет. Моей дочери уже 2,1 года, и, я надеюсь, что после выхода из декретного смогу дальше реализовывать себя на любимой работе.