Дмитрий Полиенко: Добрая женщина помогла, дала мазь 1 2.04.2018, 11:59

Дмитрий Полиенко

Фото: tut.by

Политзаключенный рассказал о состоянии здоровья.

Политзаключенного Дмитрия Полиенко по состоянию здоровья перевели в госпиталь следственной тюрьмы в Жодино. О подробностях он сообщил в письме активистке Марине Носенко:

«С ногой пока все плохо. Уже на второй ноге началась такая же фигня. Но добрая женщина (большое ей спасибо) помогла. Дала мазь. Ну и очевидно уже, что немного стало проходить. Называется эта штука - бактериальная экзема...», - сообщила активистка в «Фейсбуке».

«По данным бобруйской колонии Дмитрия ввезли в СТ-8 Жодино 27 марта ночью. Находится он там будет 2-3 недели минимум. Информацию по поводу того, находится ли он в Жодино, адвокату не дают.

Вопрос по здоровью политзаключенного существенный, так как болезнь перекинулась на другую ногу.

Вновь призываем всех к распространению информации и солидарности с Дмитрием Полиенко. Только немедленное освобождение Дмитрия гарантирует ему необходимую и качественную медицинскую помощь, так как иначе есть угроза здоровью и жизни политзаключенного.

Свободу Полиенко!»