Принцу Бельгии сократили «зарплату» 2 2.04.2018, 12:06

Принц Лоран в посольстве Китая

Выплаты урезали за несанкционированную дипломатическую деятельность.

Парламент Бельгии принял решение сократить расходы на содержание принца Лорана из-за его несанкционированной дипломатической деятельности.

Об этом сообщает ВВС.

Принц Лоран в прошлом году в парадной форме морского офицера посетил посольство Китая в Брюсселе, чтобы отметить 90-летие Китайской народной армии.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель предупреждал принца о необходимости получать разрешение МИД перед осуществлением какой-либо дипломатической деятельности.

Мишель предложил сократить ежегодное финансирование деятельности принца на 15%, и депутаты поддержали это решение. До сокращения бельгийский бюджет выделял принцу 307 тысяч евро, теперь он будет получать на 46 тысяч евро меньше.

54-летний принц Лоран является младшим братом короля Филиппе. Перед голосованием он прислал эмоциональное письмо депутатам, в котором напомнил, что он, как член королевской семьи, не может зарабатывать на жизнь.

Он назвал голосование "судом над моей жизнью". "Эти выплаты, сокращение которых обсуждается в результате политических или медийных течений - это цена на жизнь, цена моей жизни", - написал он.

Адвокат принца ранее заявил, что правительство не может сокращать выплаты, ведь у Лорана нет доступа к социальному обеспечению или пенсии, а также он не имеет права устроиться на оплачиваемую работу.

Это уже не первый случай, когда принц проводит несанкционированную дипломатическую деятельность.

В октябре 2016 года он встретился с премьер-министром Шри-Ланки Ранилом Викрамасингхом, когда тот посетил Брюссель. Принц ездил в Демократическую Республику Конго в 2011 году и встретился с президентом Жозефом Кабилой, совершил несколько визитов в Ливию, когда Муаммар Каддафи находился при власти.