Ученые: Посещение концертов может продлить жизнь 2 2.04.2018, 12:12

Всего 20 минут живого шоу увеличивает «ощущение благополучия».

Согласно недавнему исследованию, проведенному британским развлекательным центром O2 и ассоциированным лектором Университета Голдсмита Патриком Фаганом, регулярное посещение концертов может увеличить вашу продолжительность жизни примерно на девять лет.

Кроме того, пишет Popsugar (перевод — nv.ua), результаты исследования также показали, что всего 20 минут живого шоу увеличивает "ощущение благополучия" на 21%. Это вдвое больше, чем дает воздействие йоги (увеличение на 10%) и втрое больше, чем эффект от прогулки с собакой (7%).

В исследовании сравнивались психометрические и сердечные показатели, снятые после концертов, йоги и выгула собаки. В целом, участие в концертах оказалось намного более полезным для здоровья, чем два других мероприятия.

"Ощущение благополучия" измерялось маркерами счастья, в том числе чувством собственного достоинства, близостью к другим и умственной стимуляцией.

Исследователи также отметили, что прослушивание музыки в одиночестве не дает того же эффекта. Опыт прослушивания живой музыки одновременно с другими людьми является ключом к созданию положительных результатов.

Дополнительные исследования, которые показали прямую связь между высоким уровнем ощущения благополучия и долгожительством, также подтвердили связь между посещениями концертов и продолжительностью жизни.