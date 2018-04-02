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Гродненская трасса после реконструкции станет платной

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  • 2.04.2018, 12:26
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Сейчас в Беларуси протяженность сети платных дорог составляет 1614 километров.

О том, что за проезд по трассе Минск — Гродно — граница Польши (Брузги) в ближайшее время будут взимать плату, сообщил onliner.by министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак. «Шестая дорога (М6/Е28), которая сегодня находится на реконструкции, будет платной, — сказал он. — В предыдущие годы была принята норма: дороги, которые реконструируются, становятся платными. За исключением второй кольцевой дороги».

Сейчас в Беларуси протяженность сети платных дорог составляет 1614 км. Известно, что к 2021 году протяженность платных дорог планируют довести до 1786 км.

За 2017—2020 годы в республиканский бюджет от взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам предполагается поступление около 817 млн рублей, которые будут направлены на содержание, ремонт и развитие республиканских автомобильных дорог, в первую очередь — платных.


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