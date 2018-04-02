Латынина о пожаре в Кемерово: Россия – как Америка 1908 года 2.04.2018, 12:22

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Юлия Латынина

России лучше конкурировать не с США, а с Парагваем и Гватемалой.

Пожар в торговом центре российского города Кемерово несравним с пожарами в США, с которыми РФ пытается "тягаться" в величии. Такое мнение в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразила российский публицист Юлия Латынина.

"Как в США с пожарами? Есть ли у них крупные пожары такого рода? Ответ: да, именно такого рода запросто. Вот страшный американский пожар в школе Collinwood: 172 учащихся. Та же история: здание превратилось в гигантскую домну. С видами было плохо. И в Чикаго сгорел театр "Ирокез": 602 человека сгорело. Театр был набит битком, выходы закрыты. Только маленькая проблема: пожар в театре был в 1903 году, а в школе Collinwood – в 1908. А с тех пор там такого не происходило. Получается, мы как Америка 1908 года", – заявила она.

По словам Латыниной, о том, что Россия "сделает Америку", говорят по телевизору, "который больше никто не смотрит".

"А мы устроены как Америка? Так Америка была устроена век назад. А теперь мы устроены как Парагвай, Индия и Гватемала", – подытожила публицист.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Согласно заявлению местных властей, возгорание возникло в детской батутной комнате.

По данным министерства чрезвычайных ситуаций РФ, в результате происшествия погибло 64 человека. По словам родственников, жертвой трагедии стал 41 ребенок.